برلمان

طلب إحاطة بـشأن تكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن؛ غياب التخطيط الزمني والرؤية الواضحة لتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية.

وأكد النائب حسام خليل، أن خريجي كليات طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والعلوم الطبية، يعانون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي نتيجة تأخر إجراءات التكليف لمدد طويلة عقب التخرج، في ظل غياب إعلان رسمي يحدد مواعيد التكليف أو يوضح آلياته.

وأوضح النائب حسام خليل، أن هذا الوضع يعكس قصورًا بالغا في تخطيط وغياب الرؤية بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصحي، كما يعكس عدم التوازن بين أعداد الخريجين والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية ويحمل الخريجين تبعات إدارية لا ذنب لهم فيها. 

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيدًا من تعطل الاستفادة من كوادر طبية مدربة وزيادة الضغوط على المستشفيات التي تعاني من نقص في العديد من التخصصات الفنية، وبما يخلق مشاعر فقدان الشعور بالأمان الوظيفي وضعف الانتماء لدى الخريجين الجدد.

وأوضح أن هذا الملف يثير تساؤلات مشروعة حول مدى التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، ومدى وجود إستراتيجية واضحة لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.


وطالب النائب حسام خليل، باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوضع إطار زمني منضبط وعادل ورؤية واضحة لعملية التكليف، بما يحفظ حقوق الخريجين، ويضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.

طلب إحاطة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خريجي كليات طب الأسنان

