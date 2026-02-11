قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومصلحة الضرائب تبحثان تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين

ولاء عبد الكريم

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي  ورشة عمل موسعة بمركز التدريب الضريبي، بحضور الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية،  و رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة بين المصلحة والجمعية، وبمشاركة ممثلي الشركات الأعضاء.

تأتي ورشة العمل في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الضرائب والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بهدف مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال المال والأعمال، والتعريف بأهم التيسيرات والحوافز التي تقدمها المصلحة للممولين، في ضوء توجه الدولة نحو التيسير وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب بالجمعية، أن مصلحة الضرائب المصرية شهدت تحولًا كبيرًا في أسلوب التعامل مع مجتمع الأعمال، مع وجود توجه واضح نحو التيسير وحل المشكلات بشكل عملي وسريع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وميكنة الإجراءات ساهما في تطوير منظومة العمل الضريبي وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين.

وأوضح أن الهدف من ورشة العمل هو عرض أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات الأعضاء، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمار.

وشهدت ورشة العمل استعراضًا تفصيليًا لعدد من المشكلات التطبيقية التي تواجه أصحاب الأعمال في التعاملات الضريبية، حيث تم فتح نقاش مباشر مع مسؤولي المصلحة لبحث آليات الحل وتذليل العقبات.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الضرائب شهدت تطورًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي، ونجحت في معالجة جانب كبير من التحديات التي كانت تواجه الممولين، بما يتسق مع رؤية الدولة في توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن المصلحة حريصة على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والاستماع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا أن باب المصلحة مفتوح للتعاون وحل المشكلات في إطار من الشراكة والثقة المتبادلة.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية انه الاتفاق على عقد لقاء متابعة موسع خلال الشهر المقبل بين مصلحة الضرائب ولجنة المالية والضرائب بالجمعية لمراجعة ما تم طرحه من مشكلات ومعوقات.


    كما تم الاتفاق  على إعداد مذكرة تفصيلية مشتركة تتضمن أبرز التحديات التي تواجه الشركات عند التطبيق العملي، مع مقترحات وآليات واضحة للحلول.
    •    تشكيل قناة تواصل فنية مباشرة بين ممثلي الشركات الأعضاء والقطاعات المختصة بالمصلحة لتسريع معالجة الحالات التطبيقية.
    والتأكيد على استمرار ورش العمل المتخصصة لرفع الوعي الضريبي ومتابعة مستجدات النظم والإجراءات.

شارك في ورشة العمل كل من محمد فتح الله عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، وعبد المجيد طايع المشرف على قطاع شؤون المناطق، ووائل السيد مدير عام مكتب رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلي الشركات الأعضاء

الجمعية المصرية اللبنانية ورش عمل مصلحة الضرائب المصرية

