تحرشوا بفتاتين وهددوهما بأسلحة بيضاء.. القبض على قائد سيارة فان وأصدقائه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر سيدة من قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "فان" بمضايقتها وصديقتها، وتهديدهما بأسلحة بيضاء حال استقلالهما سيارتهما بالإسكندرية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 4 الجارى، وحال استقلالها سيارة ملاكى رفقة صديقتها، فوجئت بقيام قائد السيارة المشار إليها "بحوزته سلاح أبيض" وبرفقته آخران بالتحرش بهما لفظياً والتعدى عليهما بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" ومستقليها، وهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها.





