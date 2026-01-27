قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية

صورة من لقاء رجال الأعمال لكل من مصر وتركيا
صورة من لقاء رجال الأعمال لكل من مصر وتركيا
ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من رجال الأعمال الأتراك من مدينة زونجولداك التركية وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص في كل من مصر وتركيا، ودعم الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل.

ترأس اللقاء الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، ونجدت تيسكا أوغلو، رئيس الوفد ورئيس جمعية زونجولداك للصناعيين ورجال الأعمال التركية، حيث تم تبادل الرؤي حول فرص الأعمال والاستثمار، تعزيز التجارة البينية وبناء شراكات استراتيجية .

وناقش اللقاء فرص الاستثمار المباشر والتصنيع المشترك في السوق المصري، مع التركيز على الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وضم الوفد التركي  نحو 10 شركات تركية تعمل في مجالات حيوية استثمارية وصناعية مختلفة من بينها الصناعات الهندسية والكهربائية، ومواد البناء، والصناعات المغذية، والبرمجيات والحلول الرقمية، وتكنولوجيا التعليم والروبوتات، إلى جانب خدمات الهندسة والسلامة وكفاءة الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين دورها في الترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال والتجارة كمظلة مؤسسية تمثل القطاع الخاص، وتعمل على ربط المستثمرين بصنّاع القرار والجهات الحكومية المختصة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار من خلال الحوار المؤسسي، والتشبيك بين الشركات، وتقديم الدعم الاستشاري والفني.

كما تم إطلاع الوفد التركي على القوانين والحوافز والنظام الضريبي، وعرض المزايا والفرص الاستثمارية في مصر وفي مقدمتها السوق المحلي الكبير، وتوافر العمالة المؤهلة، والتطور الملحوظ في البنية التحتية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الذكية والمناطق الصناعية المتكاملة.

وأكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجانب التركي مهتم بتعزيز الشراكات والاستثمار في عدة مجالات أبرزها البناء و التشييد، بالإضافة إلى السوفت وير "مجال حماية وتأمين النظم الإلكترونية" الخاصة بالبنوك، وإدارة المنشآت ومتابعة الإنتاج، والصناعات الهندسية.

وأشار «يوسف»، الي أن جمعية رجال الأعمال المصريين تمتلك خبرة واسعة في التعاون مع منظمات الأعمال التركية، لافتًا إلى وجود اتفاقيات وشراكات قائمة مع مؤسسات تركية كبرى، من بينها جمعيات Deik  «موسياد» (MÜSİAD) و«توسياد» (TÜSİAD)، بما يعكس الثقة المتبادلة وفرص التوسع المستقبلي.

من جانبه أكد نجدت تيسكا أوغلو، رئيس جمعية زونجولداك للصناعيين ورجال الأعمال التركية، أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي في فبراير المقبل من شأنها دعم التعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للنمو المشترك بين البلدين.

وأشار «أوغلو»، إلى أن مصر تمتلك مزايا استراتيجية متعددة تعزز من جاذبيتها الاستثمارية، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز وسهولة الشحن البحري، والتكلفة التنافسية الي جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر والتي تتيح فرص تصدير واسعة إلى أسواق شمال أفريقيا والولايات المتحدة ودول أخرى.

وأعرب عن تطلع الجانب التركي لدراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة في مصر لإنتاج كابلات السيليكون، وحواف أبواب الأفران، وكابلات الطاقة، على غرار الاستثمارات القائمة للجمعية في تركيا وجنوب أفريقيا.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي من خلال العمل على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بما يضمن استمرارية التواصل وتنظيم لقاءات دورية وجلسات تعريفية لرجال الأعمال من الجانبين.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع «اونلاين» للإجابة على كافة استفسارات الجانب التركي حول القوانين واللوائح الاستثمارية وتأسيس الشركات والحوافز والشراكات.

وأكدت الجمعية في ختام اللقاء التزامها بدعم كل المبادرات التي من شأنها تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا.

التعاون الاقتصادي الاستثماري مصر وتركيا النمو الاقتصادي

المزيد

