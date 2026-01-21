تركيا تبحث مع "شيفرون" الاستكشاف المشترك للنفط والغاز

تجري شركة الطاقة الحكومية التركية محادثات مع "شيفرون كورب" (Chevron Corp) للاستكشاف المشترك للنفط والغاز، بحسب مسؤول تركي مطّلع على المناقشات.

شركة النفط التركية، المعروفة بـ"TPAO"، ستعمل مع "شيفرون" على دراسات زلزالية وعمليات حفر، وفقاً لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات خاصة.

تركيا تتطلع لزيادة إنتاج الطاقة

ويُعد الاتفاق المحتمل أحدث خطوة من أنقرة لتعزيز إنتاج الطاقة، في وقتٍ يشهد تقارباً أوسع في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. كما أنه يأتي بعد اتفاق أُبرم في يناير مع شركة "إكسون موبيل" (Exxon Mobil) على الاستكشاف المشترك في البحر الأسود والبحر المتوسط.

تركيا تنشط لإبرام صفقات عالمية بحثاً عن الطاقة والنفوذ

لم ترد وزارة الطاقة التركية على طلب للتعليق. كما تعذّر الوصول إلى شركة النفط التركية للتعليق.

قال متحدث باسم "شيفرون" لبلومبرغ: "تمتلك (شيفرون) محفظة متنوعة من أنشطة الاستكشاف والإنتاج على مستوى العالم، وتواصل تقييم الفرص المحتملة". وأضاف: "وبحكم سياستنا، لا نعلّق على الأمور التجارية".