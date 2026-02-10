قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم صرف رواتب بعض موظفي التشجير والشباب والرياضة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير المالية، بشأن ما يعانيه عدد من موظفي التشجير بوزارة الزراعة، إلى جانب عدد من العاملين بوزارة الشباب والرياضة، من أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية نتيجة عدم صرف رواتبهم المالية منذ سنوات، رغم انتظامهم الكامل في العمل والتزامهم بواجباتهم الوظيفية.

وأكد النائب في طلبه أن الرأي العام فوجئ بوجود حالات مؤلمة لموظفين يؤدون عملهم يوميًا في خدمة الدولة دون أن يتقاضوا مستحقاتهم المالية، الأمر الذي أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، وتعرض أسرهم لأزمات اقتصادية ونفسية شديدة القسوة.

وأشار مصطفى البنا إلى أن استمرار عدم صرف الرواتب يمثل مخالفة صريحة لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ويُعد إهدارًا واضحًا لحقوق العاملين، متسائلًا عن أسباب هذا التقصير الإداري والمالي، والمسؤولين عنه، والإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة بأثر رجعي، إلى جانب وضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين، وتثبيت حقوقهم المالية والإدارية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلًا.

وشدد النائب مصطفى البنا على أن إنصاف هؤلاء الموظفين ليس مجرد التزام إداري، بل واجب وطني وأخلاقي، ورسالة طمأنة لكل عامل شريف بأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها، ولا تسمح بضياع حقوقهم تحت أي ظرف.

واكد على ضرورة رفع الظلم الواقع على هؤلاء العاملين، وإعادة الاعتبار لهم ولأسرهم.

