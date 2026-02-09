قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نواب دمياط يلتقون بالمحافظ لمناقشة عدد من الملفات

النواب والمحافظ
النواب والمحافظ

 

عقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماعًا مع نواب البرلمان بغرفتيه، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد .

حيث شهد الاجتماع مشاركة النائب على كيوان والنائب وليد التمامى و النائب نادر الداجن والنائب محمود مشعل والنائب أمير الصديق والنائب السيد الغيطانى و النائبة عبير رخا والنائبة مروة صالح .

واستهل " محافظ دمياط " الاجتماع بتهنئة النواب بتوليهم الحقائب البرلمانية، مؤكدًا على دورهم القوى والمهم ، فى عملية التنمية ، و دعمهم اللامحدود لخطط المحافظة واستراتيجياتها نحو خدمة أبناء المحافظة،  وتحقيق رؤى التنمية المستدامة والشاملة على أرض دمياط...

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المطروحة حالياً على الساحة ،أبرزها دخول المحافظة بالمرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وكذا ملف التصالح فى مخالفات البناء، و تقنين أراضى الدولة ، وتنمية الثروة السمكية ، وتعزيز الخطط الاستثمارية، وأيضًا ملف قصور الثقافة والطرق ، حيث استعرض " المحافظ " الجهود التى حققتها المحافظة خلال الفترة الماضية والوقت الراهن.

كما تم مناقشة عدد من التحديات المرصودة ، وآليات تحقيق التنسيق الكامل لوضع حلول واضحة ومحددة وتخطيها .

وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا ضرورة التنسيق لتحقيق الأهداف الرامية نحو التنمية المستدامة و الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية لتعزيز تلك الأهداف

دمياط محافظ دمياط نواب البرلمان الشيوخ

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

فيديو

