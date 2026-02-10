الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر

قال الفريق مهندس كامل الوزير إن مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر (نقل الركاب - نقل بضائع)، حيث سيربط كل المواني ببعضها والمناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير). ومناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - …) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

كما أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيربط لأول مرة المدن الساحلية على البحر الأحمر بالدلتا، ولأول مرة سيصل القطار الكهربائي السريع إلى شرق العوينات وتوشكي.

كما سيربط مع كل محاور النيل التي تربط شرق وغرب النيل بالإضافة إلى المساهمة في الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط ) ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة .

وذكر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مساء الاثنين فى الإحتفال بمرور 125 عام من التواجد والشراكة المستمرة لشركة سيمنز الألمانية فى مصر أنه كذلك خلق محور لوجيستى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.

وكذا خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة بالإضافة إلى الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر ( أبو طرطور – قنا – أسوان ) بموانئ التصدير كما ان مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ( ممر التنمية ) الذي اقترحه العالم المصرى فاروق الباز.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع البالغ طولها 2000 كم( والتي ستزيد إلى 2250 كم مستقبلا بإنشاء الخط الرابع من بورسعيد الى الاسكندريه ) يمكنها نقل 2 مليون راكب سنويا وهو ضعف قدرة نقل الشبكة الحالية من خطوط السكك الحديد التقليدية والتي تبلغ طولها 10 الاف كم وتنقل واحد مليون راكب سنويا كما ان شبكة السكك الحديدية الحالية تنقل حاليا من 4- 5 مليون طن بضائع سنويا بينما سينقل القطار الكهربائي السريع 13 مليون طن بضائع سنويا بالإضافة إلى أهمية شبكة القطار الكهربائي السريع في الربط السككى مع دول الجوار (مع السودان و ليبيا) .

وعن دور التحول الرقمي في تطوير قطاع النقل اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لهذا المجال بهدف إنشاء نظام نقل ذكي وآمن ومستدام ، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل المرافق المختلفة ، وعلي سبيل المثال تطبيق منظومة النقل الذكي (ITS) في إدارة شبكة الطرق والمحاور المصرية باعتبارها أحد أهم أدوات التحول الرقمي في هذا القطاع .

وتسهم هذه المنظومة في إدارة وتشغيل الطرق والمحاور بشكل لحظي من خلال استخدام أنظمة المراقبة الذكية، والتحكم في الحركة المرورية، وتبادل البيانات الفورية ، بما يساعد على تحسين انسيابية المرور، وتقليل زمن الرحلات، والحد من الحوادث، ورفع مستويات السلامة على الطرق والمحاور لافتا الى أهمية التحول الرقمي في إنشاء الكارت الموحد لوسائل المواصلات تسهيلا على المواطنين والقائمين من الخارج مشيرا الى تشغيل منصات إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية مثل منصة " نافذة ".

وتعتمد على ميكنة جميع الإجراءات التشغيلية داخل الموانئ، بما يشمل تداول الحاويات، وإدارة الساحات، وحجز الأرصفة، وتتبع السفن والبضائع في الزمن الحقيقي لافتا الى الأهمية الكبيرة لاطلاق منصة سياحة اليخوت المنصة الرقمية التي أسهمت في تبسيط الإجراءات بشكل كبير من خلال إصدار فاتورة واحدة وتقليص زمن إنهاء الإجراءات من 30 يومًا إلى 30 دقيقة فقط، مشيرا إلى أهمية منظومة النقل التشاركي في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة وآمنة لجمهور الركاب لافتا الى الأهمية الكبيرة لمنصة مصر الصناعية الرقمية في دعم قطاع الصناعة.

وحول الاهتمام بالكوادر البشرية، أكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا توليه وزارة النقل في تنفيذ مشروعاتها القومية، بتوافر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على استيعاب وتشغيل التكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أهمية المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان في تخريج أجيال متخصصة في هذا المجال، وكذلك الخطوات الجارية لإنشاء جامعة النقل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتخريج أجيال متخصصة في كافة مجالات النقل سواء من المهندسين أو التكنولوجيين.