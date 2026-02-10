قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
مفاجأة.. إمام عاشور قام بتصوير حلقة رامز بعد أمم إفريقيا واختلف على الأجر
زيادة أسعار السجائر الآن 4 جنيهات رسميا بدءا من اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
فياريال يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني
إصابة 13 شخصا بعقر كلب في قرية غرب تيرة بكفر الشيخ
أعمال العشر الأواخر من شعبان.. صلاة واحدة تفك الكرب وتقضي حاجتك
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026: تجنب التصرفات المبالغ فيها

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

اتخذ خطوات بسيطة وصادقة نحو تحقيق أهدافك. الخطط الواضحة، والحوارات المهذبة، والتحسينات الصغيرة أمورٌ مهمة. توقع تقديرًا لطيفًا، وروتينًا أفضل، ودعمًا موثوقًا من عائلتك..

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تجنب ضغوط العمل في المنزل، قد يُضطر بعض كبار السن إلى دخول المستشفى بسبب مشاكل في التنفس كما أن أي تغيرات طفيفة في ضغط الدم أو النبض قد تُسبب القلق.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

تحدّث بوضوح في الاجتماعات وقدّم حلولًا عملية، سيلاحظ المديرون الجهد المتواصل والتعامل الهادئ مع الضغوط. حاول تعلّم مهارة أو أداة جديدة هذا الأسبوع لتحسين دورك، تجنّب التسرّع؛ فالمراجعة الدقيقة تمنع الأخطاء الصغيرة. .

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

شارك شريكك خططك الصغيرة ومشاعرك الصادقة. تحلَّ بالصبر عند اختلاف الآراء، وأنصت جيدًا. قد يجد مواليد برج الجدي العازبون أن الصداقة تتحول إلى علاقة أعمق من خلال الرعاية المستمرة. تجنب التصرفات المبالغ فيها؛ فالاتساق اللطيف يكسب الثقة، تنمو الروابط الأسرية عندما تساعد في مهمة صغيرة. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد ترث اليوم جزءًا من ممتلكات العائلة خصص النصف الثاني من اليوم لحل مشكلة مالية مع صديق. سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال اليوم، وسيتم تسديد جميع المستحقات المتأخرة. 

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

مجلس النواب

قمة القاهرة أبوظبي ترسم خريطة المستقبل.. نواب: تنسيق مصري إماراتي غير مسبوق

مها عبد الناصر

مها عبد الناصر تطرح رؤية شاملة لحماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل

مجلس النواب

«دراما رمضان تحت القبة».. أول تحرك بالبرلمان لمراجعة المحتوى الدرامي لحماية القيم والأمن الاجتماعي

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

