قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء
ببقى مبسوط.. محمد رمضان في ظهور مميز برفقة حسين فهمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9 فبراير 2026 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9 فبراير 2026 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

قبل البدء بأي عمل جديد، ستضع خطة شاملة وستستشير والديك، سيُسهّل عليك الاهتمام بالقواعد والإجراءات في الأمور الحكومية الأمور اليوم، تجنّب التسرّع في أي شيء. 

برج الثور وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

من المهم أن تحافظ على إيجابيتك في جميع المواقف. ستساعدك المناقشات مع الأصدقاء حول المشاكل القديمة في إيجاد حلول جيدة قد تُنفق بعض المال على أمورٍ عائلية اليوم. من المفيد أن تُحافظ على لطفك في الكلام، هناك احتمالاتٌ للقاء شخصيةٍ مؤثرة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

ستتحدث مع أخيك أو أختك عبر الهاتف، مما سيشعرك بالسعادة. ستبقى الأجواء الزوجية دافئة. قد تجرب النساء تعلم طبق جديد عبر الإنترنت اليوم، ستتلقى الدعم من والدك.  

برج السرطان وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

ستنجح في فهم مشاعر شريك حياتك. ستعود نصائحك بالنفع على الآخرين. قد تجد مصادر دخل جديدة. سيزداد شغفك بالعمل. ستسير أعمالك التجارية على ما يرام اليوم ستتعلم أشياء جديدة وتجني مكاسب من معاملاتك المالية. 

برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

قد تتأخر بعض الأمور القانونية أو المتعلقة بالمحاكم لفترة، لكن الأمور ستتحسن مع مرور الوقت. ستتلقى دعمًا من صديق. ستضفي روح المرح والبهجة بين أفراد العائلة جوًا مريحًا على المنزل، ستشهد حياتك الشخصية تحسنًا. 

برج العذراء وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

 إذا كنت تفكر في استثمار أموالك في مشروع كبير، فاستشر شخصًا ذا خبرة أولًا. قد تُسند إليك بعض المسؤوليات العائلية اليوم، وستُديرها بكفاءة، سيُعجب الناس بعملك. سيضع الطلاب خططًا لمستقبلهم المهني، وسيحتاج الأطفال إلى التوجيه السليم. 

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

هناك فرص للمشاركة في أنشطة دينية ستكون المناقشات أو طلب المشورة من الآخرين مفيدة. ستفكر وتخطط بعناية للمهام والعلاقات المهمة. من المرجح أن تُحل المشاكل العائلية. ستساعدك الجهود الجديدة على النجاح.  

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026

من المفيد استشارة كبار السن قبل استثمار المال في أي مشروع تجاري. سيسعى الآباء جاهدين لتحقيق رغبات أبنائهم. على الراغبين في بدء مشروع تجاري جديد التركيز على تحليل السوق اليوم، قد تُسند إليك مسؤوليات جديدة في العمل، وستنجزها بنجاح.

برج القوس وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

 توخّوا الحذر قبل القيام بأي استثمارات جديدة. أولوا اهتمامًا خاصًا بصحة كبار السن من أفراد العائلة، واحترموهم وقدّروهم. قد يحصل موظفو القطاع الخاص على عروض عمل. 

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

 ثق بقدراتك بدلاً من الاعتماد على الآخرين. على الشباب تجنب اتخاذ القرارات العاطفية. تعامل مع الحياة بواقعية. شارك لحظات ممتعة مع عائلتك. ستُبهر مواهبك الناس ستُحل مشاكلك الشخصية. 

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

 سيزداد فضولك تجاه المشاريع الجديدة، الصبر ضروري، وستلمس فوائده قريباً قد تحصل على ما تتمناه، مما يُسعدك، حافظ على التزامك بالعمل والتجارة لتحقيق رضا أكبر.

برج الحوت وحظك اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 

 سيحاول شريك حياتك فهمك بشكل أفضل اليوم، مما يُضفي حيوية على علاقتكما، سيشعرك العمل التطوعي في مجال العمل الاجتماعي بالرضا. قد تخطط لمشاهدة فيلم في المنزل مع إخوتك. ستتاح لك فرصة لقاء شخصية مرموقة

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الثور الجوزاء العقرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

مي صالح رفقة فرح الزاهد

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد