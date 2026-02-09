قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ولاء خنيزي

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، عن خطط تستهدف إنشاء مدينة بشرية على كوكب المريخ خلال فترة زمنية تتراوح بين خمس وسبع سنوات، معتبرًا أن الانتقال إلى كوكب آخر يمثل خطوة ضرورية لحماية مستقبل البشرية.

وأوضح ماسك، عبر منصة «إكس»، أن الشركة مستمرة في العمل على مشروع الاستيطان المريخي، بالتوازي مع إعطاء أولوية مرحلية لإنشاء مدينة قادرة على النمو الذاتي على سطح القمر، نظرًا لسهولة تحقيق هذا الهدف مقارنة بالمريخ.

القمر كمرحلة أولى للاستيطان الفضائي

تأتي تصريحات ماسك في وقت يتجدد فيه الاهتمام الدولي بالقمر، الذي عاد ليشكل محورًا أساسيًا في الخطط الفضائية الكبرى، باعتباره بيئة مناسبة لبناء وجود بشري طويل الأمد خارج كوكب الأرض.

وفي هذا السياق، تعمل الولايات المتحدة، عبر برنامج «أرتميس» التابع لوكالة ناسا، على إعادة رواد الفضاء إلى القمر، مع خطط لإقامة منشآت دائمة تمثل قاعدة انطلاق لمهمات مستقبلية أعمق في الفضاء.

دور محوري لـ«سبيس إكس» في برنامج أرتميس

تُعد شركة «سبيس إكس» أحد أبرز الشركاء في برنامج «أرتميس»، بعدما حصلت على عقود لتطوير النسخة القمرية من مركبة «ستارشيب»، المصممة لنقل رواد الفضاء إلى سطح القمر.

ويعكس هذا الدور المتقدم الثقة المتزايدة في قدرات الشركات الخاصة على تنفيذ مهام فضائية معقدة، إلى جانب الوكالات الحكومية.

مفهوم المدينة ذاتية النمو

يشير خبراء في مجال الفضاء إلى أن فكرة «المدينة ذاتية النمو» تمثل تحولًا نوعيًا في مشاريع الاستيطان الفضائي، إذ تقوم على استغلال الموارد المحلية، مثل تربة القمر في البناء، والاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير الاحتياجات الأساسية.

وتوضح تقارير علمية أن هذا النموذج يسهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق استدامة الوجود البشري خارج الكوكب.

المريخ في صدارة الرؤية المستقبلية

ورغم التركيز الحالي على القمر، لا تزال رؤية إيلون ماسك للمريخ تحتل مكانة محورية في استراتيجية «سبيس إكس»، حيث يصف الكوكب الأحمر بأنه «خطة احتياطية للحضارة البشرية» في مواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة.

غير أن التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بالرحلات المريخية تجعل القمر، وفق تقديرات مراقبين، الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة، ما يفسر منحه أولوية مؤقتة ضمن خطط الشركة.

