قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 نصائح عملية لـ الآباء للتعامل مع إدمان الأطفال لألعاب الفيديو

5 نصائح عملية للأباء للتعامل مع إدمان الأطفال لألعاب الفيديو
5 نصائح عملية للأباء للتعامل مع إدمان الأطفال لألعاب الفيديو
ولاء خنيزي

جاء قرار حظر لعبة «روبلوكس» في مصر ليُسلّط الضوء من جديد على قضية إدمان الألعاب الإلكترونية بين الأطفال، خاصة مع تزايد التحذيرات من مخاطر الانغماس المفرط في العالم الافتراضي، وفي هذا السياق، قدّم موقع scoreatthetop مجموعة من الإرشادات المهمة التي تساعد الأباء على التعامل السليم مع أبنائهم المدمنين لألعاب الفيديو، وإعادة التوازن إلى حياتهم اليومية.

وضع وتنفيذ حدود واضحة ومتسقة للألعاب

الخطوة الأولى في مواجهة إدمان ألعاب الفيديو تبدأ باتفاق عائلي واضح حول أوقات وأماكن اللعب، فمع الانتشار الواسع للشاشات في حياتنا اليومية، أصبح من الصعب على الأطفال التمييز بين الاستخدام التعليمي والترفيهي، لذلك يصبح وضع حدود زمنية دقيقة أمرًا ضروريًا.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بألا يتجاوز وقت الشاشات الترفيهية ساعتين يوميًا للأطفال في سن ما قبل المراهقة والمراهقين، مع منع استخدام الشاشات تمامًا للأطفال دون العامين.

التحكم في وقت لعب الأطفال

بعد تحديد الحدود، يأتي دور التنفيذ العملي، حيث يُفضل منع وجود أجهزة الألعاب داخل غرف نوم الأطفال، وإطفاء الهواتف قبل النوم، بل ومنع وجودها داخل الغرفة ليلًا، كما يجب حظر استخدام الهواتف أو الألعاب على مائدة الطعام.

ومن المهم أن يكون الأباء قدوة في الالتزام بهذه القواعد، كذلك ينبغي الاتفاق مع الطفل على أن ممارسة الألعاب مسموحة فقط بعد الانتهاء من الواجبات المدرسية والمهام اليومية.

مراقبة الألعاب التي يمارسها الطفل

المراقبة الواعية ضرورة لحماية الأطفال، دون أن تتحول إلى تجسس يسبب نفورهم، تعرّف على طبيعة الألعاب التي يلعبها طفلك، ومن يشاركهم اللعب، وضع قواعد واضحة لنوعية الألعاب المسموح بها.

يُنصح بتجنب الألعاب المصنفة للبالغين، واستبدالها بألعاب مناسبة لأعمارهم، خاصة الألعاب التي تنمي التفكير والاستراتيجية، وتوفر المتعة دون تأثيرات نفسية سلبية.

تشجيع الاهتمامات والهوايات الأخرى

كثير من الأطفال يلجأون للألعاب بسبب الشعور بالملل أو الوحدة، حيث توفر لهم الألعاب بيئة تفاعلية واجتماعية، لذلك من المهم توفير بدائل حقيقية في الواقع.

شجع طفلك على ممارسة الرياضة، والفنون، والقراءة، والموسيقى، والأنشطة اليدوية، هذه الهوايات تمنح الطفل توازنًا صحيًا، وتنمي مهارات متعددة تقلل من اعتماده على الألعاب الإلكترونية.

عدم التجاهل

إذا شعرت أن طفلك يقضي وقتًا مفرطًا في اللعب، فلا تتجاهل هذا الشعور،  افتح حوارًا هادئًا معه، واسأله عما يجذبه في هذه الألعاب، ولماذا يفضل قضاء وقت طويل معها.

قد تكشف إجاباته عن محاولته الهروب من قلق أو ضغوط نفسية أو مشكلات يواجهها، وهنا يصبح دور الأباء أكبر في الدعم النفسي والتوجيه السليم، بدلًا من الاكتفاء بالمنع والعقاب.

ألعاب الفيديو الأطفال إدمان الأطفال روبلوكس الألعاب الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

الزمالك

حافلة الزمالك تصل لملعب مباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية

الغندور

الغندور: ربنا يرحم شهداء الزمالك والأهلي

جاكيه

جاكيه صفقة ليفربول الجديدة يتعرض لإصابة خطيرة

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد