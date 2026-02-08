بقدرة شحن جبّارة | أفضل هاتف في 2026.. اعرف مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Pova Curve 2 والذي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير ومن المتوقع في 13 فبراير، أن تكشف شركة تكنو النقاب عن هاتف Pova Curve 2

ومن جانبها وقبل الإطلاق ، تكشف الشركة تدريجياً عن التفاصيل الرئيسية للجهاز. ويشير أحدث إعلان تشويقي إلى أنه سيحتوي على أكبر بطارية على الإطلاق في هواتف تكنو.

يشير الإعلان التشويقي إلى أن هاتف Tecno Pova Curve 2 5G قد يحتوي على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير على الأقل، وهي سعة أكبر بكثير مما تقدمه الشركات المنافسة. وتزعم الشركة أن بطاريتها الضخمة ستدوم لمدة تصل إلى يومين.

هاتف Pova Curve 2

مواصفات جهاز Curve 2

على الرغم من احتوائه على بطارية كبيرة، فإنّ جهاز Curve 2 لا يتجاوز سمكه 8 ملم ووزنه أقل من 200 جرام. وقد شوهد هذا الجهاز سابقاً في شهادة TÜV.

كشفت تقارير حديثة أن هاتف Pova Curve 2 قد يأتي بشاشة AMOLED منحنية الحواف بمعدل تحديث 144 هرتز. ومن المتوقع أن يضم معالج Dimensity 7100 الجديد ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 16 المبني على واجهة HiOS. وقد أكدت الشركة المصنعة أن الهاتف سيتوفر بألوان الأسود والفضي والبنفسجي.

خيارات ألوان Tecno Pova Curve 2

أما عن التفاصيل الأخرى لجهاز Pova Curve 2 فهي طي الكتمان.