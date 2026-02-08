وفاة الفنان عبد الجواد متولي عن عمر 87 عامًا.. تفاصيل

تداول عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الفنان عبد الجواد متولي، عن عمر يناهز الـ 87 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة.

وتواصل موقع صدى البلد، مع مصدر بنقابة المهن التمثيلية، للتأكد من صحة خبر وفاة عبد الجواد متولي، فنفى علمه بالخبر، في الوقت الذي لم تصدر فيه النقابة أي بيانات تؤكد أو تنفي المعلومة حتى الآن.

أعمال عبد الجواد متولي

وشارك الفنان عبد الجواد متولي، بعدد من أدوار الوسط في أعمال فنية شهيرة، من أبرزها: (صابر يا عم صابر، سوق العصر، العمة نور) وغيرها من الأعمال الخالدة في الدراما المصرية.