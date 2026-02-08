غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026

تنطلق غدًا الإثنين، منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 الجاري، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

ويشهد غدًا انطلاق المنافسات الرسمية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، بإقامة منافسات الناشئين والتي تشمل القوة البدنية بنظام RAW، وClassic، وEquipped لفئة الرجال.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد، يشهد إجراءات ميزان اللاعبين، والتي تقام من الساعة 5:00 مساءً حتى 8:00 مساءً، على أن يجرى الميزان وفقًا للوائح الدولية قبل المنافسات بـ24 ساعة.

وتحظى البطولة هذا العام باهتمام واسع من الاتحادات الدولية واللاعبين حول العالم، في ظل ما اكتسبته النسخ الماضية من سمعة تنظيمية مميزة، جعلت مصر وجهة رئيسية لاستضافة أكبر بطولات القوة البدنية عالميًا.

وأعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في البطولة، على نفقة الاتحاد بناءً على تجارب اختيار عناصر المنتخب التي أقيمت في الزقازيق شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حامد مصطفى خلاف وزن +140 كجم "رجال"

مصطفى محمد علي وزن 90 كجم "رجال"

السيد صبري السيد وزن 75 كجم "رجال"

يوسف أحمد عبدالله وزن 67.5 كجم "رجال"

كريم إبراهيم صالح وزن 82.5 كجم "رجال"

عمر علاء الدين عمر وزن 56 كجم "رجال"

عبدالعزيز محمد شعبان وزن 82.5 كجم "شباب"

أحمد محمد شتيوي وزن +140 كجم "شباب"

بهاء الدين حسن وزن 125 كجم "شباب"

ألاء طارق خطاب وزن 60 كجم "سيدات"

حبيبة سعيد عبدالغني وزن 56 كجم "سيدات"

ويشارك باقي اللاعبين، اللذين شاركو في تجارب المنتخب وحققو ارقام تأهيلية ولكن لم يحققو المركز الأول، في كل مرحلة بين الناشئين 15 عامًا و17 و19 و21 ومفتوح و7 فئات للأساتذة، على نفقتهم الخاصة حيث من المنتظر أن يصل عدد لاعبي مصر لـ 280 لاعبًا.

ويشارك هذا العام في البطولة دول جديدة مثل إيران ووسط أفريقيا والجزائر وليبيا والسودان والبوسنة والهارسك بالإضافة الى مشاركة دول الصف الاول في اللعبة مثل أمريكا وروسيا والهند وصربيا والعراق بجانب منتخب مصر.