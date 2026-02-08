قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية
تشكيل بيراميدز في مواجهة ريفرز يونايتد بدوري أبطال إفريقيا
الرئيس السيسي : مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال
في 3 دقائق.. المصري يتعادل وكايزر تشيفز يتقدم بالهدف الثاني فى الكونفدرالية
كيف نحبب أطفالنا في الصيام؟.. نصائح تربوية لبداية صحيحة في رمضان دون ضغط
زيسكو الزامبي يسجل الهدف الأول أمام الزمالك بالكونفيدرالية
جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لنظر التعديل الوزاري
حفلات عيد الحب 2026.. حماقي في السعودية وهيفاء بـ لبنان وإليسا كندا وأمريكا
مناع: الثلاثاء المقبل.. جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة قضية مهمة
سيدات سلة سموحة.. سيطرة كاملة في الدوري
قبل رمضان.. الياميش بأسعار مخفضة بنسبة 25% في المجمعات الاستهلاكية
ارتفاع أسعار الذهب .. وهذه قيمه عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026

كأس العالم للقوة البدنية
كأس العالم للقوة البدنية
عبدالله هشام

تنطلق غدًا الإثنين، منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026، والتي تقام للعام الرابع على التوالي على أرض مصر، خلال الفترة من 8 إلى 12 الجاري، بمنطقة أهرامات الجيزة، في موقع استثنائي يواجه المتحف المصري الكبير.

ويشهد غدًا انطلاق المنافسات الرسمية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، بإقامة منافسات الناشئين والتي تشمل القوة البدنية بنظام RAW، وClassic، وEquipped لفئة الرجال.

جدير بالذكر أن اليوم الأحد، يشهد إجراءات ميزان اللاعبين، والتي تقام من الساعة 5:00 مساءً حتى 8:00 مساءً، على أن يجرى الميزان وفقًا للوائح الدولية قبل المنافسات بـ24 ساعة.

وتحظى البطولة هذا العام باهتمام واسع من الاتحادات الدولية واللاعبين حول العالم، في ظل ما اكتسبته النسخ الماضية من سمعة تنظيمية مميزة، جعلت مصر وجهة رئيسية لاستضافة أكبر بطولات القوة البدنية عالميًا.

وأعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في البطولة، على نفقة الاتحاد بناءً على تجارب اختيار عناصر المنتخب التي أقيمت في الزقازيق شهر نوفمبر الماضي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حامد مصطفى خلاف وزن +140 كجم "رجال"

مصطفى محمد علي وزن 90 كجم "رجال"

السيد صبري السيد وزن 75 كجم "رجال"

يوسف أحمد عبدالله وزن 67.5 كجم "رجال"

كريم إبراهيم صالح وزن 82.5 كجم "رجال"

عمر علاء الدين عمر وزن 56 كجم "رجال"

عبدالعزيز محمد شعبان وزن 82.5 كجم "شباب"

أحمد محمد شتيوي وزن +140 كجم "شباب"

بهاء الدين حسن وزن 125 كجم "شباب"

ألاء طارق خطاب وزن 60 كجم "سيدات"

حبيبة سعيد عبدالغني وزن 56 كجم "سيدات"
ويشارك باقي اللاعبين، اللذين شاركو في تجارب المنتخب وحققو ارقام تأهيلية ولكن لم يحققو المركز الأول، في كل مرحلة بين الناشئين 15 عامًا و17 و19 و21 ومفتوح و7 فئات للأساتذة، على نفقتهم الخاصة حيث من المنتظر أن يصل عدد لاعبي مصر لـ 280 لاعبًا.

ويشارك هذا العام في البطولة دول جديدة مثل إيران ووسط أفريقيا والجزائر وليبيا والسودان والبوسنة والهارسك بالإضافة الى مشاركة دول الصف الاول في اللعبة مثل أمريكا وروسيا والهند وصربيا والعراق بجانب منتخب مصر.

كأس العالم للقوة كأس العالم القوة البدنية اتحاد القوة البدنية منافسات القوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

مسنة الشرقية

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد