20 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للقوة البدنية

أعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن، في بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026.

وتستضيف مصر للعام الرابع على التوالي بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 الى 12 فبراير المقبل، بمنطقة أهرامات الجيزة في أحد الفنادق الكبرى المواجهة للمتحف المصري الكبير.

وكشف الاتحاد أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة العالمية، 20 دولة حتى الآن، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها كالتالي:



الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الهند، صربيا، البوسنة والهرسك، إيران، تركيا، أفريقيا الوسطى، نيجيريا، الجزائر، العراق، اليمن، ليبيا، لبنان، فلسطين، السودان، مولدوفا، بلغاريا، أرمينيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.