عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

20 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للقوة البدنية

عبدالله هشام

أعلن الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات، عدد الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن، في بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026.

وتستضيف مصر للعام الرابع على التوالي بطولة كأس العالم للقوة البدنية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 الى 12 فبراير المقبل، بمنطقة أهرامات الجيزة في أحد الفنادق الكبرى المواجهة للمتحف المصري الكبير.

وكشف الاتحاد أن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة العالمية، 20 دولة حتى الآن، ومن المتوقع زيادة العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت قائمة الدول التي أكدت مشاركتها كالتالي: 

الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الهند، صربيا، البوسنة والهرسك، إيران، تركيا، أفريقيا الوسطى، نيجيريا، الجزائر، العراق، اليمن، ليبيا، لبنان، فلسطين، السودان، مولدوفا، بلغاريا، أرمينيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

كأس العالم للقوة البدنية كأس العالم القوة البدنية القوة البدنية 2026 كأس العالم للقوة البدنية 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

أسامة كمال

على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتلقى أكثر من 2000 فتوى يوميا حول العبادات وقضايا الإلحاد

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

