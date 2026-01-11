قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخطر الجرائم الرقمية.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري؟
بعد خضوعه لجراحة.. تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت بين مصطفى كامل وهاني شاكر
لن نبيع وطننا .. خارجية كوبا ترد على التهديدات الأمريكية برسالة حاسمة
تحمّل ضغوطًا وانتقادات وتشكيكًا.. أشرف صبحي يُهنئ حسام حسن والمنتخب ويُشيد بروح اللاعبين
التحالف الدولي يشن هجمات مكثفة على مواقع لداعش في دير الزور بسوريا
فخور بقميص منتخب مصر وهدفنا التتويج باللقب.. تعليق محمد صلاح بعد الفوز على كوت ديفوار
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
روح قتالية ومسئولية جماعية .. طارق يحيى يهنئ الفراعنة بعد التأهل التاريخي
علي محمد علي: منتخب مصر ظهر بشكل مبهر.. وحسام حسن تفوق على نفسه أمام كوت ديفوار
اعتراف مرفوض.. منظمة التعاون الإسلامي لإسرائيل: لن نسمح بتفكيك الدول
تصعيد جديد .. قصف مدفعي يستهدف حي الزيتون وغارات عنيفة على رفح
أيمن يونس: كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط.. وحسام حسن قدّم مباراة العمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط.. وحسام حسن قدّم مباراة العمر

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسام حسن، عقب الفوز على منتخب كوت ديفوار والتأهل إلى المربع الذهبي، مؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة ذكاء تكتيكي وليس اعتمادًا على القوة أو العنف داخل الملعب.

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن كرة القدم لا تُحسم بالقوة البدنية فقط، بل بالذكاء، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة كوت ديفوار، مشيرًا إلى أن حسام حسن نجح في غلق أطراف المنافس بشكل مميز، وقدم مباراة دفاعية عالمية، ولم يشكل المنتخب الإيفواري أي خطورة حقيقية سوى من الكرات الثابتة.

وأضاف أن حسام حسن قدّم «ماتش عمره»، مؤكدًا أنه يستحق التهنئة وتجديد الثقة فيه حتى كأس العالم، بعدما تحمّل الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، مشددًا على أحقيته بقيادة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأثنى يونس على أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن محمد هاني قدم مباراة قوية، وأن لاعبي منتخب مصر ظهروا بروح الأبطال، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في توظيف العناصر المتاحة بالشكل الأمثل، رغم عدم امتلاكه دكة بدلاء مكتملة، وافتقاره لعنصر المغامرة، لكنه عوض ذلك بالتنظيم والانضباط.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن تألق محمد صلاح في الشوط الثاني، مؤكدًا أنه لم يفقد الكرة، ونجح في تسجيل هدف مميز بفضل سرعته، موجهًا التحية أيضًا لعمر مرموش على هدفه الرائع، وكذلك لإمام عاشور الذي قدم مباراة كبيرة.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن ذكاء حسام حسن وروح لاعبي منتخب مصر كانا السبب الرئيسي في الفوز على منتخب كوت ديفوار، حامل لقب البطولة، وإقصائه من المنافسات، مشددًا على أن وصول مصر إلى المربع الذهبي يعني أن الأحلام لم تتوقف بعد.

أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق منتخب مصر الكابتن حسام حسن منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار الإعلامي محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

أستون فيلا

أستون فيلا يُقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

رمضان صبحي

وفاة خال محمد رمضان.. تفاصيل

المصري البورسعيدي

التعادل 1-1 يحسم مواجهة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى
مخاطر الإكثار من شرب القهوة لمرضى الكلى

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم
أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد