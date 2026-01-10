قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
رياضة

بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز المثير الذي حققه الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الانتصار جاء نتيجة روح قتالية عالية والتزام كامل من اللاعبين داخل الملعب.

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب المباراة إن الحمد لله على هذا الفوز المهم، موجّهًا الشكر للاعبين على ما قدموه من جهد وقتال من أجل تحقيق الانتصار، مشددًا على أن الجميع لعب بروح واحدة منذ المباراة الأولى في البطولة أمام منتخب جنوب أفريقيا.

 

خطة اللعب

وأوضح المدير الفني أن منتخب مصر لعب بخطة تعتمد على خمسة لاعبين منذ اللقاء الافتتاحي، مع تحقيق توازن واضح بين الكثافة الدفاعية والكثافة الهجومية، وهو ما ساعد الفريق على التعامل مع مختلف سيناريوهات المباريات، خاصة أمام منتخبات قوية بحجم كوت ديفوار.

عناصر هجومية مميزة

وأشار حسام حسن إلى أن المنتخب يمتلك عناصر هجومية مميزة على رأسها محمد صلاح، وعمر مرموش، وإمام عاشور، موضحًا أن دوره يتمثل في منح اللاعبين الحلول داخل الملعب، بينما يبقى النجاح الحقيقي من نصيب اللاعبين الذين نفذوا التعليمات وقاتلوا في كل كرة.

وأكد أن جميع لاعبي منتخب مصر شاركوا في المجهود الدفاعي والتحولات الهجومية، وهو ما منح الفريق قوة إضافية وساعده على التفوق في لحظات الحسم، مشددًا على أن الروح والانضباط كانا العامل الأبرز في هذا الانتصار المهم.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز على كوت ديفوار خطوة مهمة في مشوار البطولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التركيز يجب أن يستمر خلال المرحلة المقبلة، في ظل الطموح الكبير لمواصلة المشوار والمنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية.

