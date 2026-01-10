قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
رياضة

بعد عبور كوت ديفوار.. بقاء حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر حتى مونديال 2026

حسام حسن
حسام حسن
إسلام مقلد

حسم منتخب مصر بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وجاء انتصار الفراعنة بعد مباراة قوية ومفتوحة شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث نجح لاعبو منتخب مصر في حسم اللقاء لصالحهم رغم الضغط الإيفواري، ليواصل المنتخب مشواره في البطولة القارية ويؤكد حضوره بين كبار القارة السمراء.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب مصر رسميًا التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2025، وهو ما ترتب عليه حسم مصير الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وفقًا للعقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب.

بقاء حسام حسن مديرا فنيا حتى المونديال

وينص العقد الموقع بين الطرفين على استمرار حسام حسن في منصبه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر حتى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حال نجاحه في قيادة المنتخب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية. 

وفي المقابل، كان العقد يتضمن بندًا بفسخه تلقائيًا في حال خروج المنتخب من البطولة قبل الوصول إلى هذا الدور.

تأكد استمرار حسام حسن

وبتأهل الفراعنة إلى نصف النهائي، تأكد رسميًا استمرار حسام حسن على رأس الجهاز الفني للمنتخب خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل الاستعدادات والاستحقاقات المؤهلة لكأس العالم والمشاركة في المونديال ذاته، في خطوة تعكس ثقة اتحاد الكرة في المشروع الفني الحالي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخ المواجهات بينهما، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة الانتصارات وحجز مقعد في المباراة النهائية، بينما يطمح المنتخب السنغالي للعودة إلى منصة التتويج.

منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

