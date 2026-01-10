شوبير عن فوز منتخب مصر: حسام حسن كوتش محترم

أشاد الإعلامي حسام حسن بـ أداء الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر.

وكتب حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏حسام حسن كوتش محترم".

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بأداء المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار، قائلًا: "قلبي يقطر فرحًا وفي انتظار لمسة سحرية من محمد صلاح".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية" أن صلاح قدم مستوى عالميًا، بينما ساهم إمام عاشور في صناعة الهدف الثالث ليقترب المنتخب من تحقيق حلم الصعود.

وأعرب أديب عن ثقته الكاملة في محمد صلاح ورفاقه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، متسائلاً عن أسباب حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على بعض الجماهير رغم التاريخ الكروي المشرف لمصر أمام كوت ديفوار.

واحتفل الإعلامي عمرو أديب، بتقدم المنتخب المصري على كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «قلبي يحدثني خيرًا.. عندنا لاعبية كبيرة يتقال فيهم ما تبطل تمشي بحنية ليقوم زلزال».

وأضاف: «لاعبية المنتخب بتعمل جاتوه في أرض الملعب وأنا أثق في اللاعبين وأثق محمد صلاح وأثق في حسام حسن».

ولفت أديب إلى أنه كان يتوقع تقديم المنتخب أداء جيدًا في المباراة، وقال: طلبت أن نكون متفائلين لأننا قادرون على الفوز».

وشدد على أن المباراة ليسهت سهلة لكن هناك أملًا كبيرًا في أن يحقق المنتخب الفوز في هذه المباراة ويصعد إلى الدور التالي في البطولة.