أول أيام الموجة 28.. إزالة 14 حالة بناء مخالف بكفر الشيخ| صور
تأهب إسرائيلي وتحذيرات أمريكية.. مخاوف من رد إيراني واسع يستهدف قواعد واشنطن وتل أبيب
أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار
أول تعليق من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
منتخب مصر يتألق ويبدع أمام كوت ديفوار ويبلغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا
تآكل بأصابع القدم | ننشر تقرير الطب الشرعي عن مقتل شخص من ذوي الإعاقة| خاص
رغم انتهاء العلاقة.. محمد اليماني ضيف خطيبته السابقة سيرا إبراهيم
حلب بلا ماء.. تصعيد خطير من قسد ينذر بكارثة إنسانية واشتباكات محتملة
باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
بعد عبور كوت ديفوار.. حسام حسن: اللاعبون قاتلوا حتى النهاية والفوز ثمرة مجهود جماعي
مانشستر سيتي يحتفل بهدف عمر مرموش في مرمى كوت ديفوار
فرحان بالتأهل.. الشربيني يطمئن الجماهير على هاني أبو ريدة
رياضة

شوبير عن فوز منتخب مصر: حسام حسن كوتش محترم

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي حسام حسن بـ أداء الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر.

وكتب حسام حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏حسام حسن كوتش محترم".

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن سعادته بأداء المنتخب المصري أمام منتخب كوت ديفوار، قائلًا: "قلبي يقطر فرحًا وفي انتظار لمسة سحرية من محمد صلاح".

وأكد خلال برنامجه "الحكاية" أن صلاح قدم مستوى عالميًا، بينما ساهم إمام عاشور في صناعة الهدف الثالث ليقترب المنتخب من تحقيق حلم الصعود.

وأعرب أديب عن ثقته الكاملة في محمد صلاح ورفاقه والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، متسائلاً عن أسباب حالة عدم التفاؤل التي تسيطر على بعض الجماهير رغم التاريخ الكروي المشرف لمصر أمام كوت ديفوار.

واحتفل الإعلامي عمرو أديب، بتقدم المنتخب المصري على كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بثلاثة أهداف لهدف.

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «قلبي يحدثني خيرًا.. عندنا لاعبية كبيرة يتقال فيهم ما تبطل تمشي بحنية ليقوم زلزال».

وأضاف: «لاعبية المنتخب بتعمل جاتوه في أرض الملعب وأنا أثق في اللاعبين وأثق محمد صلاح وأثق في حسام حسن».

ولفت أديب إلى أنه كان يتوقع تقديم المنتخب أداء جيدًا في المباراة، وقال: طلبت أن نكون متفائلين لأننا قادرون على الفوز».

وشدد على أن المباراة ليسهت سهلة لكن هناك أملًا كبيرًا في أن يحقق المنتخب الفوز في هذه المباراة ويصعد إلى الدور التالي في البطولة.

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

الإكثار من شرب القهوة يهدد صحة مرضى الكلى.. مخاطر يجب الانتباه لها

فواكه شائعة ترفع سكر الدم .. احذر تناولها بكثرة

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

