إسلام صادق يعلق على فوز منتخب مصر

علق الإعلامي إسلام صادق علي فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"حسام حسن يقود المنتخب الوطني للتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا ليواجه السنغال بعد تخطي كوت ديفوار بنتيجة ٣-٢ ..ويقترب "العميد"من قيادة الفراعنة في مونديال 26!".

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.

وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.