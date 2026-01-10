قرار عاجل من الإتحاد التونسي بشأن المنتخب بعد إخفاق أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانا عاجلا بشأن المنتخب الأول، بعد اخفاق كأس الأمم الإفريقية.

وودّع منتخب تونس على يد مالي، من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح.

وقال الاتحاد التونسي في بيان: “عقد المكتب الجامعي اجتماعًا اليوم، السبت 10 جانفي 2026، خُصّص لتقييم مشاركة المنتخب الوطني للأكابر في كأس العرب فيفا (قطر 2025) وكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)”.

وأضاف: “بعد التداول، تقرر دعوة المدير الرياضي للمنتخب الوطني ومساعده، إلى جانب المسؤولين عن الإطار الإداري والطبي والإعلامي، لتقديم تقاريرهم ومناقشة كل الجوانب المتعلقة بمشاركة المنتخب”.

وواصل: “سيتم، بناءً على هذه التقارير، اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة”.

واختتم: “يبقى المكتب الجامعي في حالة انعقاد إلى حين استكمال جلسات الاستماع واختيار الإطار الفني المناسب للمنتخب الوطني”.