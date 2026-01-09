عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا

غادرت بعثة منتخب تونس العاصمة المغربية الرباط عائدة إلي بلادها عقب الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تستمر حتى يوم 18 يناير الجاري.

وعادت بعثة منتخب تونس على متن طائرة عادية وليست خاصة وسط الركاب بعد الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إقالة سامي الطرابلسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم إقالة سامي الطرابلسي عن منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني، بعد الخروج المبكر لـلمنتخب من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

جاء القرار عقب خسارة المنتخب التونسي أمام منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ضمن منافسات دور الـ16.