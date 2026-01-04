حنبعل المجبري: منتخب تونس متأخر في كل شيء بكرة القدم

أعرب حنبعل المجبري لاعب منتخب تونس عن حزنه للخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية على منتخب مالي من دور ال16 بركلات الترجيح.

وقال المجبري في تصريحات صحفية : كلامي لن ينال استحسان البعض لكننا كمنتخب تونس تأخرنا جدا في كرة القدم وهذا الوضع منذ ١٠ سنوات ويجب ان نحاول تغيير الوضع الحالي.

وأوضح: نحن متأخرون في كل شيء خاص بكرة القدم بداية من إدارة المعدات والصيانة للملاعب وحتى في وسائل الاعلام ويجب ان يكون هناك تغيير..

واردف : منذ استضافة أمم أفريقيا من ٢٠ وتونس أصبحت متأخرة في كرة القدم مقارنة بالدول الأخرى مثل المغرب اليوم.

خروج تونس من أمم أفريقيا

نجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجل فراس شواط هدف منتخب تونس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، فيما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الوقت بدل الضائع، تصدى لها لاسين سينايوكو وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي انتهت أيضًا بنفس النتيجة، ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مالي بنتيجة 3-2.