بعدما كسر العقدة.. منتخب تونس داخل على ملحمة حرفيا بـ أمم أفريقيا

نجح منتخب تونس أخيرا في كسر عقدة النسخة الماضية وتأهل رسميا إلي ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالرغم من التعادل مع تنزانيا بهدف مقابل هدف.

وسجل هدف نسور قرطاج إسماعيل الغربي وهو أول هدف في مسيرته في بطولة كأس أمم إفريقيا وقدم مباراة جيدة أثبت خلالها أنه يستحق مكان أساسي في تشكيل منتخب تونس.

السيناريو الغريب فى بطولة أمم إفريقيا 2025 أن منتخب تونس سوف يواجه نظيره منتخب مالي في ثمن النهائي للمرة الرابعة علي التوالي في بطولة الكان.

منتخب تونس التقي منتخب مالي في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1 / 1.

منتخب تونس واجه مالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 وتلقي نسور قرطاج خسارة بهدف نظيف.



منتخب تونس خاض مباراته أمام نظيره منتخب مالي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 وانتهي اللقاء التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وفي حال نجاح منتخب تونس في تجاوز نظيره منتخب مالي و تأهل إلي ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا هناك إحتمالية كبيرة للتواجد في طريق أحد منتخبات السنغال ومصر وكوت ديفوار أو الكاميرون.