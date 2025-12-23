قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر كبير جدًا يقدر بالمليارات
حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين
إلياس السخيري يحرز هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة
وزير التعليم: معلمو الحصة وصل عددهم ل160 ألف مدرس "دورهم محترم"
لوالده سابقة شهيرة ضد منتخب مصر.. من هو الألماني نجم منتخب زيمبابوي
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة
20 ألف جنيه .. وزير التعليم: مصروفات المدارس اليابانية أرخص من الخاصة
الوطنية للانتخابات: بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إلياس السخيري يحرز هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا

حسام الحارتي

أحرز إلياس السخيري هدف منتخب تونس فى شباك أوغندا فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول فى المباراة التي تجمع بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وأعلن الجهاز الفنى لـ منتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة نظيره منتخب أوغندا فى إفتتاحية مباريات المنتخبين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

جاء تشكيل منتخب تونس أمام أوغندا على النحو التالي:


حراسة المرمى: أيمن دحمان


خط الدفاع: علي العابدي – ديلان برون – منتصر الطالبي – يان فاليري


خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري


خط الهجوم: إلياس العاشوري – إلياس سعد – حازم المستوري

تونس تواجه أوغندا فى كأس أمم إفريقيا

يفتتح المنتخب التونسي، مساء اليوم الثلاثاء، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب تونس وأوغندا، منتخبي نيجيريا وتنزانيا، ما يجعل الانطلاقة المبكرة عاملاً حاسمًا في سباق التأهل إلى دور الـ16.

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الشيخ مصطفى إسماعيل

حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل: تحويل تسجيلات جدي إلى سجلات رقمية

وزير الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "مظاهر عناية الإسلام بالطفولة"

إجراء عملية ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة

إجراء جراحة ناجحة لشق عضلة المريء بالمنظار لطفلة بمستشفى سيد جلال الجامعي بطب الأزهر

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

