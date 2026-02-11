قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
مصطفى الشيمي يكتب: أمُّ الغائب

مصطفى الشيمي
مصطفى الشيمي
مصطفى الشيمي

في قريتنا الصعيدية، للأسماء حرمة لا تُمسّ، فالمرأة لا يُنادى عليها باسمها، كأن الاسم عورةٌ أخرى يجب سترها. 

وحين تتأخر في الإنجاب، لا يُقال إنها عاقر ولا يُرمى في وجهها السؤال صراحة، بل تُمنَح اسمًا بديلاً، اسمًا يُقال على أنه نخوة، 

ويُحمل في القلب كوجعٍ طويل: أمّ الغائب. 

لم تكن تعرف متى صار الغائب ابنًا، ولا كيف تحوّل الانتظار إلى هوية، كل ما تعرفه أن اسمها الحقيقي انسحب في صمت، وأنها صارت معروفة بما لم يأتِ بعد. كانت تمر كل صباح بمحاذاة الترعة، تمشي ببطءٍ محسوب، كأنها تخشى أن تسبق قَدَرها، تُسلّم على النساء فيرددن التحية مقرونة بالاسم الجديد، فتبتسم ابتسامة من تعلّم أن يشكر الناس على صبرٍ لم يختره، وتُقنع نفسها أن الأمر تكريم لا تعيير، وأن الستر أرحم من الفضح، حتى وإن كان الستر نفسه جارحًا.
مرّت السنوات ثقيلة، وتحوّل الاسم من دعاءٍ خفيّ إلى علامةٍ ثابتة، من نخوةٍ اجتماعية إلى همسٍ يُلاحقها في الطرقات، وصار الغائب حاضرًا في كل شيء إلا رحمها. وفي يومٍ شعرت فيه أن المرآة لم تعد تحتمل، ولا الطريق، ولا الاسم، قالت بهدوءٍ يشبه الاستسلام الأخير إنها لا تريد أن تُنادى بأمّ الغائب بعد الآن، لم تشرح ولم تُخاصم، فقط طلبت أن يسمّوها أمّ منصور. لم تسألهم من هو منصور، ولا متى وُلد، كأنها اختارت اسمًا ليقف بينها وبين الفراغ، اسمًا ليكون شاهدًا لا طفلًا، فأطاعها الناس، أو هكذا بدا، وصارت منذ ذلك اليوم تُعرَف بأمّ منصور.
وفي صباحٍ عاديّ لا يحمل وعدًا ولا فاجعة، كانت تمشي على حافة الترعة، فرأت رجلًا راكبًا حماره، وخلفه طفلٌ صغير، عيناه مفتوحتان على الدنيا كأنهما سؤال. حين اقترب منها الرجل ألقى التحية وقال ببساطة لا تقصد القسوة: إزيك يا أمّ منصور. ردّت السلام ومضت، لكن الطفل شدّ ثوب أبيه وسأله ببراءةٍ خالية من الحكمة:  أنا عمري ما شوفت منصور... 
توقّف الرجل لحظة، كأن الجواب أثقل مما يبدو، ثم مسح على رأس ابنه وقال: ما هو غايب يا حبيبي ... وواصل طريقه، بينما واصلت هي سيرها، وقد أدركت فجأة أن الغائب لم يكن طفلًا لم يُولد، بل عدلًا لم يأتِ، وأن الأسماء مهما تغيّرت لا تشفي وجع الانتظار، ولا تُنقذ القلب من سؤالٍ ظلّ معلّقًا دون إجابة.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بديل البيتزا

طريقة عمل بديل البيتزا بالجبنة والزيتون.. سهلة وسريعة

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

