منتخب تونس يُنقذ الجزيري من الرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة رحيل سيف الجزيري عن الزمالك.

الجزيري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“الزمالك قرر غلق ملف رحيل التونسي سيف الدين الجزيري عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وتابع:“بعدما كانت هناك فكرة واتجاه قوي داخل نادي الزمالك لرحيل سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تغير المشهد بالكامل في الأيام الأخيرة، بعدما نجح المهاجم التونسي في استعادة جزء كبير من مستواه الفني والبدني، وظهر بصورة مميزة خلال المباريات التي شارك فيها مع الفريق الأبيض”

واضاف :“تألق الجزيري مع الزمالك أعاده من جديد لحسابات الجهاز الفني لمنتخب تونس، حيث انضم إلى قائمة نسور قرطاج، وهو ما منح اللاعب دفعة قوية وغير موقف الإدارة بشكل نهائي”.

وأكمل :“مصادر داخل النادي أكدت أن سيف الدين الجزيري أصبح خارج حسابات الراحلين، وأن استمراره مع الزمالك بات أمرًا محسومًا، خاصة في ظل قناعة الإدارة بإمكانياته الفنية ودوره داخل الفريق”.

وأختتم :“كما تحظى الإدارة بتقدير كبير لموقف اللاعب الإنساني، كونه من أبرز اللاعبين الأجانب الذين تحملوا أزمة الزمالك المالية خلال الفترة الماضية، ورفض التقدم بأي شكاوى أو إنذارات ضد النادي، مفضلًا الاستمرار والدعم في وقت الشدة وبالتالي، الجزيري مستمر مع الزمالك، ولا نية للتفريط فيه خلال يناير”.