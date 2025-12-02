قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف الدين الجزيري من تدريبات تونس اليوم .. شاهد

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مينا ماهر صورة اللاعب سيف الدين الجزيري من  تدريبات تونس اليوم.

سيف الدين الجزيري 

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وسيف الدين الجزيري في تدريبات تونس ".

بشير التابعي: لاعبو الأهلي تصرفوا باحترافية في المغرب

وكان قد أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الهدف الذي سجله التونسي سيف الدين الجزيري لاعب القلعة البيضاء، في شباك كايزر تشيفز كان صحيحًا، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق كان عليهم الضغط على الحكم بعد قراره غير الموفق، معتبرًا أن خروج الفريق بالتعادل يُعد نتيجة جيدة في ظل الأداء التحكيمي الذي شهدته المباراة.

وقال التابعي خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة  "cbc"، إن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي يجب ألا تُربط بالعلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب يجب أن يبقى في إطار المنافسة الرياضية فقط.

وأشاد التابعي بسلوك لاعبي الأهلي خلال المباراة، مؤكدًا أنهم تصرفوا باحترافية عالية ولم يصدر عنهم أي شيء خارج الروح الرياضية، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ كان له دور واضح في تهدئة الأجواء وتكوين حلقة وصل قوية بين الإدارة والجهاز الفني خلال الأزمة.

وعن أزمة حراسة المرمى في الزمالك، أوضح التابعي أنه لا يرى فارقًا فنيًا كبيرًا بين محمد صبحي ومحمد عواد يجعله يحسم مركز الحارس الأول، خصوصًا أن عواد قدّم أداءً جيدًا في مباراة السوبر المصري بعد عودته للمشاركة.

وأكد أنه كان من الأفضل لمسؤول الكرة بالنادي عبدالناصر محمد عدم التطرق لهذا الملف إعلاميًا، والاكتفاء بإدارته داخليًا، حفاظًا على استقرار الفريق ومنعًا لحدوث أي توتر بين اللاعبين.

سيف الدين الجزيري الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

تفاصيل مثيرة | القصة الكاملة في مقتل شاب على يد أصدقائه بالطالبية

جانب من المؤتمر

ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في المنوفية والدقهلية

أرشيفية

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد