سيف الدين الجزيري من تدريبات تونس اليوم .. شاهد

شارك الإعلامي مينا ماهر صورة اللاعب سيف الدين الجزيري من تدريبات تونس اليوم.

سيف الدين الجزيري

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وسيف الدين الجزيري في تدريبات تونس ".

بشير التابعي: لاعبو الأهلي تصرفوا باحترافية في المغرب

وكان قد أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الهدف الذي سجله التونسي سيف الدين الجزيري لاعب القلعة البيضاء، في شباك كايزر تشيفز كان صحيحًا، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق كان عليهم الضغط على الحكم بعد قراره غير الموفق، معتبرًا أن خروج الفريق بالتعادل يُعد نتيجة جيدة في ظل الأداء التحكيمي الذي شهدته المباراة.

وقال التابعي خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي يجب ألا تُربط بالعلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب يجب أن يبقى في إطار المنافسة الرياضية فقط.

وأشاد التابعي بسلوك لاعبي الأهلي خلال المباراة، مؤكدًا أنهم تصرفوا باحترافية عالية ولم يصدر عنهم أي شيء خارج الروح الرياضية، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ كان له دور واضح في تهدئة الأجواء وتكوين حلقة وصل قوية بين الإدارة والجهاز الفني خلال الأزمة.

وعن أزمة حراسة المرمى في الزمالك، أوضح التابعي أنه لا يرى فارقًا فنيًا كبيرًا بين محمد صبحي ومحمد عواد يجعله يحسم مركز الحارس الأول، خصوصًا أن عواد قدّم أداءً جيدًا في مباراة السوبر المصري بعد عودته للمشاركة.

وأكد أنه كان من الأفضل لمسؤول الكرة بالنادي عبدالناصر محمد عدم التطرق لهذا الملف إعلاميًا، والاكتفاء بإدارته داخليًا، حفاظًا على استقرار الفريق ومنعًا لحدوث أي توتر بين اللاعبين.