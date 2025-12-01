قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل
رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 على موقع التربية والتعليم |سجل الآن
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
رياضة

بشير التابعي: لاعبو الأهلي تصرفوا باحترافية في المغرب

رباب الهواري

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الهدف الذي سجله التونسي سيف الدين الجزيري لاعب القلعة البيضاء، في شباك كايزر تشيفز كان صحيحًا، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق كان عليهم الضغط على الحكم بعد قراره غير الموفق، معتبرًا أن خروج الفريق بالتعادل يُعد نتيجة جيدة في ظل الأداء التحكيمي الذي شهدته المباراة.

وقال التابعي خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة  "cbc"، إن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي يجب ألا تُربط بالعلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الملعب يجب أن يبقى في إطار المنافسة الرياضية فقط.

وأشاد التابعي بسلوك لاعبي الأهلي خلال المباراة، مؤكدًا أنهم تصرفوا باحترافية عالية ولم يصدر عنهم أي شيء خارج الروح الرياضية، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ كان له دور واضح في تهدئة الأجواء وتكوين حلقة وصل قوية بين الإدارة والجهاز الفني خلال الأزمة.

وعن أزمة حراسة المرمى في الزمالك، أوضح التابعي أنه لا يرى فارقًا فنيًا كبيرًا بين محمد صبحي ومحمد عواد يجعله يحسم مركز الحارس الأول، خصوصًا أن عواد قدّم أداءً جيدًا في مباراة السوبر المصري بعد عودته للمشاركة.

وأكد أنه كان من الأفضل لمسؤول الكرة بالنادي عبدالناصر محمد عدم التطرق لهذا الملف إعلاميًا، والاكتفاء بإدارته داخليًا، حفاظًا على استقرار الفريق ومنعًا لحدوث أي توتر بين اللاعبين.

محمد صبحي محمد عواد الزمالك الأهلي أخبار الرياضة

