الأولوية لرواد المسجد الدائمين.. الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في العشر الأواخر

كشفت وزارة الأوقاف عن الضوابط الرسمية والشاملة المنظمة للاعتكاف داخل مساجد الجمهورية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ، حيث أكد مصدر مسئول أهمية توفير أجواء روحانية منظمة للمعتكفين مع التركيز التام على الانضباط والالتزام بالجانب التعبدي .

وأوضح المصدر أن المساجد ستقوم بتوفير كافة سبل العبادة للمعتكفين من مقارئ للقرآن الكريم ودروس وخواطر دعوية هادفة، مع توجيه الأئمة بتكثيف الدروس العلمية عقب صلاة التراويح في المساجد التي تُقام فيها صلاة التهجد، بالإضافة إلى أداء الخواطر الإيمانية عند صلاة الفجر والالتزام بمنهج التوسط في صلاة التهجد ومتابعة خطب الجمعة لضمان بيئة إيمانية متكاملة الأركان طوال الشهر الفضيل.

وأضافت الأوقاف في تصريح خاص لـ" صدى البلد " أن احترام قدسية المسجد ونظافته يعد مسؤولية أصيلة تقع على عاتق المعتكفين للظهور بصورة مشرفة تليق بجوهر الدين الإسلامي، مشددة على أن الهدف الأساسي من الاعتكاف هو تكريس الأيام والليالي بالصلاة وقيام الليل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وحضور دروس العلم النافعة.

وقالت الوزارة إن إلقاء الدروس والخواطر الدعوية يقتصر حصراً على إمام المسجد أو من يتم تكليفه رسمياً من قبلها بموجب خطاب معتمد، كما أعلنت عن منع توزيع أي مطبوعات أو كتب أو مجلات أو مطويات أثناء فترة الاعتكاف، والاكتفاء بالاطلاع على المقتنيات العلمية الموجودة بمكتبات المساجد الرسمية إن وجدت.

وفي سياق الحفاظ على الخصوصية وصون حرمة العبادة، حظرت الأوقاف منعاً باتاً تصوير المعتكفين أو بث أي صور أو مقاطع مرئية لهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع توجيه المعتكفين بضرورة قصر استخدام الهواتف المحمولة على حالات الضرورة القصوى فقط لضمان التركيز الكامل على الشعائر الروحانية.

وذكرت الوزارة أن على الراغبين في الاعتكاف تسجيل أسمائهم لدى إمام المسجد المختص، مع إعطاء الأولوية لرواد المسجد الدائمين وسكان المنطقة المحيطة به، مع ضرورة مراعاة الأئمة لسعة المكان المخصصة بما يتيح للمعتكفين أداء عباداتهم براحة وطمأنينة.

وشددت الوزارة على أن المفتشين ومديري الإدارات والمديريات سيتولون مسؤولية المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تطبيق كافة هذه الضوابط من بداية فترة الاعتكاف وحتى نهايتها لخلق بيئة عبادة منظمة تتيح التفرغ الكامل للذكر والطاعة.