قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأولوية لرواد المسجد الدائمين.. الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في العشر الأواخر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كشفت وزارة الأوقاف عن الضوابط الرسمية والشاملة المنظمة للاعتكاف داخل مساجد الجمهورية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ، حيث أكد مصدر مسئول أهمية توفير أجواء روحانية منظمة للمعتكفين مع التركيز التام على الانضباط والالتزام بالجانب التعبدي .

 وأوضح المصدر أن المساجد ستقوم بتوفير كافة سبل العبادة للمعتكفين من مقارئ للقرآن الكريم ودروس وخواطر دعوية هادفة، مع توجيه الأئمة بتكثيف الدروس العلمية عقب صلاة التراويح في المساجد التي تُقام فيها صلاة التهجد، بالإضافة إلى أداء الخواطر الإيمانية عند صلاة الفجر والالتزام بمنهج التوسط في صلاة التهجد ومتابعة خطب الجمعة لضمان بيئة إيمانية متكاملة الأركان طوال الشهر الفضيل.

وأضافت الأوقاف في تصريح خاص لـ" صدى البلد "  أن احترام قدسية المسجد ونظافته يعد مسؤولية أصيلة تقع على عاتق المعتكفين للظهور بصورة مشرفة تليق بجوهر الدين الإسلامي، مشددة على أن الهدف الأساسي من الاعتكاف هو تكريس الأيام والليالي بالصلاة وقيام الليل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وحضور دروس العلم النافعة.

 وقالت الوزارة إن إلقاء الدروس والخواطر الدعوية يقتصر حصراً على إمام المسجد أو من يتم تكليفه رسمياً من قبلها بموجب خطاب معتمد، كما أعلنت عن منع توزيع أي مطبوعات أو كتب أو مجلات أو مطويات أثناء فترة الاعتكاف، والاكتفاء بالاطلاع على المقتنيات العلمية الموجودة بمكتبات المساجد الرسمية إن وجدت.

وفي سياق الحفاظ على الخصوصية وصون حرمة العبادة، حظرت الأوقاف منعاً باتاً تصوير المعتكفين أو بث أي صور أو مقاطع مرئية لهم على منصات التواصل الاجتماعي، مع توجيه المعتكفين بضرورة قصر استخدام الهواتف المحمولة على حالات الضرورة القصوى فقط لضمان التركيز الكامل على الشعائر الروحانية. 

وذكرت الوزارة أن على الراغبين في الاعتكاف تسجيل أسمائهم لدى إمام المسجد المختص، مع إعطاء الأولوية لرواد المسجد الدائمين وسكان المنطقة المحيطة به، مع ضرورة مراعاة الأئمة لسعة المكان المخصصة بما يتيح للمعتكفين أداء عباداتهم براحة وطمأنينة. 

وشددت الوزارة على أن المفتشين ومديري الإدارات والمديريات سيتولون مسؤولية المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان تطبيق كافة هذه الضوابط من بداية فترة الاعتكاف وحتى نهايتها لخلق بيئة عبادة منظمة تتيح التفرغ الكامل للذكر والطاعة.

وزارة الأوقاف ضوابط الاعتكاف تصوير المعتكفين دروس المساجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

عبير صبري

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في حفل سحور ..شاهد

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد