مجلة The War Zone: الولايات المتحدة تستخدم لأول مرة مسيرات قتالية في ضرب إيران

أفادت مجلة The War Zone أن الولايات المتحدة استخدمت لأول مرة طائرات مسيرة انتحارية من نوع LUCAS تشبه إلى حد بعيد طائرة "غيران" الروسية في غاراتها على إيران.

وصُممت طائرات LUCAS المسيرة لتكون سلاحا هجوميا أبسط وأرخص بكثير مقارنة بالصواريخ.

وصرح النقيب البحري الأمريكي تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن "تكلفة منصة واحدة من طائرة LUCAS تصل إلى حوالي 35000 دولار، وهي نظام رخيص وقابل للتطوير، يوفر قدرات متقدمة بجزء بسيط من تكلفة الأنظمة الأمريكية الكلاسيكية بعيدة المدى القادرة على تحقيق نتائج مماثلة".

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات LUCAS المسيرة تتمتع "بمدى طيران كبير ومصممة للعمل بشكل مستقل ذاتيا ، ويمكن إطلاقها باستخدام آليات مختلفة، بما في ذلك المنجنيق ومعدات الإسراع ، بالإضافة إلى أنظمة أرضية متحركة وأنظمة محمولة على المركبات".

وتم تطوير طائرة LUCAS المسيرة من قبل شركة SpektreWorks . ويعرض موقع الشركة الإلكتروني الخصائص الرئيسية لنموذج مثيل يسمى "FLM 136" المخصص لتقليد الهدف، حيث يبلغ أقصى مدى طيران معلن له حوالي 700 كم، ومدة بقائه في الجو تصل إلى ست ساعات. وتبلغ سعة الحمولة الإجمالية، باستثناء الوقود، حوالي 18 كغم، بينما تبلغ سرعته حوالي 137 كم/ساعة مع بسرعة قصوى تصل إلى 194 كم/ساعة.

وتشير مجلة The War Zone إلى أنه من غير الواضح مدى تطابق هذه البيانات مع قدرات طائرة LUCAS.

ومن غير المعروف حتى الآن عدد هذه الطائرات المسيرة التي استخدمتها الولايات المتحدة، وما هي الأهداف التي ضربتها، وما هو تأثير هذه الضربات.