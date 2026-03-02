قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري
أخبار العالم

مجلة The War Zone: الولايات المتحدة تستخدم لأول مرة مسيرات قتالية في ضرب إيران

هاجر رزق

أفادت مجلة The War Zone أن الولايات المتحدة استخدمت لأول مرة طائرات مسيرة انتحارية من نوع LUCAS تشبه إلى حد بعيد طائرة "غيران" الروسية في غاراتها على إيران.

وصُممت طائرات LUCAS المسيرة لتكون سلاحا هجوميا أبسط وأرخص بكثير مقارنة بالصواريخ.

وصرح النقيب البحري الأمريكي تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن "تكلفة منصة واحدة من طائرة LUCAS تصل إلى حوالي 35000 دولار، وهي نظام رخيص وقابل للتطوير، يوفر قدرات متقدمة بجزء بسيط من تكلفة الأنظمة الأمريكية الكلاسيكية بعيدة المدى القادرة على تحقيق نتائج مماثلة".

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات LUCAS المسيرة تتمتع "بمدى طيران كبير ومصممة للعمل بشكل مستقل ذاتيا ، ويمكن إطلاقها باستخدام آليات مختلفة، بما في ذلك المنجنيق ومعدات الإسراع ، بالإضافة إلى أنظمة أرضية متحركة وأنظمة محمولة على المركبات".

وتم تطوير طائرة LUCAS المسيرة من قبل شركة SpektreWorks . ويعرض موقع الشركة الإلكتروني الخصائص الرئيسية لنموذج مثيل يسمى "FLM 136" المخصص لتقليد الهدف، حيث يبلغ أقصى مدى طيران معلن له حوالي 700 كم، ومدة بقائه في الجو تصل إلى ست ساعات. وتبلغ سعة الحمولة الإجمالية، باستثناء الوقود، حوالي 18 كغم، بينما تبلغ سرعته حوالي 137 كم/ساعة  مع بسرعة قصوى تصل إلى 194 كم/ساعة.

وتشير مجلة The War Zone  إلى أنه من غير الواضح مدى تطابق هذه البيانات مع قدرات طائرة LUCAS.

ومن غير المعروف حتى الآن عدد هذه الطائرات المسيرة التي استخدمتها الولايات المتحدة، وما هي الأهداف التي ضربتها، وما هو تأثير هذه الضربات.

