إعلامي يكشف مصير عبد الرؤوف من الاستمرار في تدريب الزمالك

كشف الإعلامي فتح الله زيدان موقف أحمد عبد الرؤوف، من استمرار قيادة الجهاز الفني لنادي الزمالك .

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : "الزمالك متمسك بـ عبدالرؤوف لقيادة الزمالك في الفترة القادمة ولا نية لتغيره في الوقت الحالي".



أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، صفحة مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التي خاضها الفريق أمس السبت ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وذلك من أجل التركيز الكامل على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الزمالك لخوض منافسات كأس عاصمة مصر المقرر انطلاقها مع بداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 9 ديسمبر المقبل في أولى مواجهاته بدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيتر موكابا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.