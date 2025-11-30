قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»
توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو
مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار
مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»
مُنتقدًا اختيارات «عبدالرؤوف».. محمد صلاح: «عواد» اتظلم.. و«الدباغ ما عندهوش إحساس بالمكان»|فيديو
البابا لاون من تركيا يُوجّه نداءً إلى بناء جسور الوحدة داخل الكنيسة ومع سائر المسيحيين
للمرة الرابعة في تاريخه.. «فلامنجو» يتوّج بكوبا ليبرتادوريس 2024 بعد فوز مثير على بالميراس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مُنتقدًا اختيارات «عبدالرؤوف».. محمد صلاح: «عواد» اتظلم.. و«الدباغ ما عندهوش إحساس بالمكان»|فيديو

عبد الرؤوف
عبد الرؤوف
علا محمد

انتقد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، اختيارات أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن التغييرات التي أجراها المدرب لم تكن موفقة وأسهمت في فقدان الفريق الفوز في اللحظات الأخيرة.

وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن فريق كايزر تشيفز من وجهة نظره ليس من الفرق القوية، مشددًا على أن محمد عواد تعرض للظلم بعدم إشراكه في التشكيل الأساسي في مباراة اليوم، وهو ما اعتبره قرارًا غير مبرر في مباراة بهذه الأهمية.

وتطرق صلاح إلى مستقبل لاعب الفريق محمد السيد، مؤكدًا أن اللاعب وقع بالفعل لأحد أندية القمة في الدوري المصري، ولن يجدد عقده مع الزمالك، قائلًا: «محمد السيد مضى للنادي اللي في بالك»، في إشارة إلى اقترابه من الرحيل رسميًا بنهاية الموسم.

وواصل صلاح انتقاداته، معتبرًا أن اللاعب عدي الدباغ يفتقد الرؤية السريعة داخل الملعب، قائلاً: «ما عندهوش إحساس بالمكان»، كما شدد على ضرورة تدعيم خط الوسط ببديل جاهز للاعب دونجا، في ظل احتياج الفريق لعناصر أكثر جاهزية في هذا المركز.

وفي حديثه عن دور جون إدوارد في منظومة النادي، أكد صلاح أنه لا يمكن لشخص واحد القيام بجميع المهام، مشيرًا إلى أن تراجع مستوى الفريق مؤخرًا يستدعي تقييم دور المدير التنفيذي بعد نهاية الدور الأول أو مع نهاية الموسم.

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالإشارة إلى ملف المدير الفني، مؤكدًا أنه في حال توفر الموارد المالية لدى النادي، فالأفضل التعاقد مع مدرب أجنبي مع استمرار عبد الرؤوف في الجهاز الفني، أما في حالة عدم وجود إمكانات كافية، فيجب منح عبد الرؤوف كامل الصلاحيات للاستمرار مع الفريق.

