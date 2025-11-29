عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

في حادثة مأساوية هزّت شمال محافظة سوهاج، تحولت فرحة الاستعداد للزفاف إلى جريمة قتل مروّعة، بعدما أقدم شاب في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياة زوجته داخل منزلهما بقرية تابعة لمركز المراغة.

عقب عقد قرانهما، وقبل ساعات من موعد الزفاف المرتقب، لتتحول أحلام أسرة بأكملها إلى صدمة مدوية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على عروس مقتولة داخل منزلها عقب نشوب خلاف بينها وبين زوجها.

وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الجريمة، تبين أن المجني عليها «أ. أ. س»، في العقد الثالث من العمر، لقيت مصرعها إثر تعدد الطعنات التي سددها لها زوجها «م. م. ا»، والذي لم يمر على عقد قرانهما سوى فترة قصيرة، ولم تُستكمل مراسم الزفاف بعد.

وأفادت التحريات التي قادها ضباط وحدة مباحث المراغة أن خلافات أسرية طارئة اندلعت بين الزوجين في الساعات الأخيرة، تطورت إلى مشادة حادة، أخرجت الزوج عن سيطرته ودفعته إلى استخدام سلاح أبيض وطعن زوجته عدة طعنات نافذة أنهت حياتها في الحال.

ضبط المتهم

وتم نقل جثمان العروس إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن الخلافات الزوجية دفعته لفعلته.

وبعد عرض المتهم على النيابة العامة، أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مواصلة فحص ملابسات الحادث وسماع أقوال الشهود للوقوف على التفاصيل الكاملة للجريمة التي صدمت الأهالي وأطفأت فرحة لم تكتمل.