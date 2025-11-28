قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برئاسة أبو العينين.. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
نجم الزمالك: نتطلع للفوز أمام كايزر تشيفز في بلوكواني
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

افتتاح مسجد الرحمن بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 7 ملايين جنيه

سوهاج _ أنغام الجنايني

أناب اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بالحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء ورفع كفاءة دور العبادة وتقديم خدمات دينية متكاملة للمواطنين.

شهد الافتتاح كل من الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من مشايخ وأئمة الأوقاف، وسط حضور من أهالي المنطقة.

محافظة سوهاج

وألقى الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني خطبة الجمعة، والتي تناولت أهمية توقير كبار السن واحترامهم، مؤكدًا أن رعاية الكبير خُلق نبيل وواجب ديني ومجتمعي.

ويقام مسجد الرحمن على مساحة 2007 متر مربع، ويتكون من دورين، حيث خُصص الطابق العلوي للسيدات، ويتسع المسجد لأكثر من 3000 مصلٍ، بينما تبلغ طاقة استيعاب مصلى السيدات أكثر من 500 سيدة. وقد تجاوزت التكلفة الإنشائية للمسجد 7 ملايين جنيه.

وأشاد حلمي خلال كلمته بجهود وزارة الأوقاف في دعم خطط التنمية الروحية والفكرية، وتزويد المساجد بالأئمة المؤهلين، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز المبادرات التي تخدم المجتمع وتوفر بيئة دينية مناسبة.

ويعد مسجد الرحمن إضافة جديدة لمنظومة الخدمات بمدينة سوهاج الجديدة، بما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مسجد الرحمن محافظ سوهاج

