افتتاح مسجد الرحمن بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 7 ملايين جنيه

أناب اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، لافتتاح مسجد الرحمن بالحي الأول بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء ورفع كفاءة دور العبادة وتقديم خدمات دينية متكاملة للمواطنين.

شهد الافتتاح كل من الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من مشايخ وأئمة الأوقاف، وسط حضور من أهالي المنطقة.

محافظة سوهاج

وألقى الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني خطبة الجمعة، والتي تناولت أهمية توقير كبار السن واحترامهم، مؤكدًا أن رعاية الكبير خُلق نبيل وواجب ديني ومجتمعي.

ويقام مسجد الرحمن على مساحة 2007 متر مربع، ويتكون من دورين، حيث خُصص الطابق العلوي للسيدات، ويتسع المسجد لأكثر من 3000 مصلٍ، بينما تبلغ طاقة استيعاب مصلى السيدات أكثر من 500 سيدة. وقد تجاوزت التكلفة الإنشائية للمسجد 7 ملايين جنيه.

وأشاد حلمي خلال كلمته بجهود وزارة الأوقاف في دعم خطط التنمية الروحية والفكرية، وتزويد المساجد بالأئمة المؤهلين، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز المبادرات التي تخدم المجتمع وتوفر بيئة دينية مناسبة.

ويعد مسجد الرحمن إضافة جديدة لمنظومة الخدمات بمدينة سوهاج الجديدة، بما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.