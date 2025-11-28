محافظ سوهاج: إزالة 7255 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 7255 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية.

وذلك من خلال الموجة 27 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 9 أغسطس الماضي وحتى الآن.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

والتي أسفرت عن إزالة 821 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، ومباني بدون ترخيص، بمساحة إجمالية بلغت 79340 متر مربع، وتم التعامل مع 3042 حالة من المتغيرات المكانية.

بالإضافة إلى إزالة 3368 حالة تعدي على الأراضي الزراعية أملاك أهالي بمساحة 127 فدان و 9 قيراط، وعدد 24 حالة تعدي على الأراضي الزراعية املاك دولة بمساحة 110 فدان، و23 قيراط.

وأشار المحافظ إلى أن جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، جاهزة تماما لاستقبال المواطنين لإنهاء طلبات التصالح واستصدار تراخيص البناء طبقًا للقانون، وتقديم التسهيلات اللازمة لتجنب التعرض لموجات الإزالة.

وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وشدد على المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.