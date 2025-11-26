نائب محافظ سوهاج: نسعى لدعم المواهب والمشروعات الصغيرة

شهد المعهد العالي للعلوم الإدارية بمنطقة الكوثر بمحافظة سوهاج، اليوم، زيارة ميدانية للدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، ضمن جولاته لمتابعة الأنشطة الشبابية وبرامج ريادة الأعمال داخل المؤسسات التعليمية.

وذلك خلال المعرض الذي أقامه المعهد لعرض الشغل اليدوي والمواهب الخاصة بالطلاب، حيث التقى نائب المحافظ بعدد من طلاب المعهد من أصحاب المواهب المتنوعة.

نائب محافظ سوهاج مسؤول بعين أب

واستمع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، وأشاد بما يمتلكه شباب سوهاج من قدرات إبداعية في مجالات الإدارة، والتسويق، وريادة الأعمال، وصناعة المحتوى، والتصميم، وغيرها من المهارات الحديثة.

كما عقد الدكتور عبد الهادي لقاء موسعًا مع مجموعة من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستمع لاحتياجاتهم وتحدياتهم في بدء مشروعاتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الدعم الفني والإداري لكل صاحب فكرة جادة.

وأكد نائب المحافظ أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بفتح مسارات جديدة أمام الشباب، وتشجيع ثقافة العمل الحر، وتمكينهم اقتصاديًا من خلال مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن محافظة سوهاج تعمل بالتنسيق مع جهات عديدة لتوفير برامج تدريب وتأهيل وفرص تمويل ميسرة.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في رعاية المواهب الشابة داخل الجامعات والمعاهد، باعتبارهم قوة الدفع الأساسية في عملية التنمية المحلية.

واضاف أن زيارته للمعهد تأتي في إطار خطة شاملة لدعم المبدعين، وتبني الأفكار الابتكارية، وتسهيل إجراءات الاستثمار للشباب.

من جانبهم، أعرب الطلاب وأصحاب المشروعات عن سعادتهم بلقاء نائب المحافظ، مؤكدين أن دعم القيادات التنفيذية يمنحهم دافعًا قويًا للاستمرار في تطوير مهاراتهم ومشروعاتهم، وتحويل أفكارهم إلى نماذج عمل ناجحة على أرض الواقع.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي يجريها نائب المحافظ لمتابعة ما يتم تقديمه للشباب في مختلف مراكز المحافظة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في خطط التنمية بسوهاج.