محافظات

24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. ردع القانون.. وداع شابين.. وحراك جامعي يُعيد الحياة التعليمية للطلاب

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تنوّعت بين جرائم مثيرة، وحوادث دامية، وفعاليات جامعية كبرى، في يوم اتسم بالتوتر تارة، والحراك العلمي تارة أخرى.

تجديد حبس ثلاثة لصوص بعد اقتحام شقة سيدة بجهينة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس ثلاثة متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اقتحامهم شقة ربة منزل بقرية الطليحات بمركز جهينة ومحاولة سرقتها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بإبلاغ سيدة عن قيام 3 أشخاص باقتحام شقتها مستغلين سفر زوجها للخارج، في محاولة لسرقة مشغولاتها الذهبية.

وأظهرت السيدة شجاعة لافتة، حيث استدرجت الجناة إلى غرفة داخل المنزل وأغلقت الباب عليهم من الخارج، ثم استغاثت بالجيران الذين سارعوا إلى مساعدتها وإبلاغ الشرطة.

وبالانتقال تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء "سنج وسيوف"، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم بطهطا

شهدت مدينة طهطا حادثًا مأساويًا نتج عنه مصرع شخصين وإصابة آخر، إثر تصادم بين توكتوك وموتوسيكل بدائرة قسم شرطة طهطا.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بوقوع تصادم ووجود ضحايا.

وتبين من الفحص إصابة:" حليم ش. ش 65 عامًا- سامح ش. ع 40 عامًا، ومروان ع. أ. م 15 عامًا"، ولفظ الثاني والثالث أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى، وتم نقل الجثتين للمشرحة، فيما يتلقى المصاب علاجه، وسط حالة حزن سيطرت على الأهالي.

المؤتمر السنوي السادس للأنف والأذن والحنجرة بجامعة سوهاج

شهد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السادس لقسم الأنف والأذن والحنجرة، بمشاركة واسعة من أساتذة الجامعات المصرية، وعدد من ورش العمل المتخصصة في جراحات الحنجرة والقصبة الهوائية وجراحات الأنف التجميلية.

وأكد “النعماني” أهمية المؤتمر في تطوير مهارات الأطباء وتعزيز البحث العلمي، مشيرًا إلى دعم الجامعة المستمر للفعاليات الإكلينيكية.

كما شملت الجلسات العلمية مناقشات موسعة حول سرطان الحنجرة، جراحات الأنف والأذن بالمنظار، وتأثير التهابات الأذن الخارجية على قاع الجمجمة، بالإضافة إلى ورش عمل لوحدات التخاطب والسمعيات.

افتتاح صالة الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

وفي سياق جامعي آخر، افتتح رئيس جامعة سوهاج صالة الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية بعد تطويرها بالكامل، وشارك رئيس الجامعة الطلاب في لعب الشطرنج وتنس الطاولة، مؤكدًا أن الأنشطة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب.

كما تم تكريم الفائزين في مسابقات الشطرنج، تنس الطاولة، والقرآن الكريم وسط أجواء احتفالية مبهجة بالمدن الجامعية.

