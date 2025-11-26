قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان دعم جهود الهلال الأحمر المصري

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتحول الرقمى واللواء أحمد الصيفى الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسى، وهالة عواد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة التنمية المحلية والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات الوزارتين والهلال الأحمر المصري. 

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية، بالدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها من الوزارة والهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم فيما يخص مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للدكتورة منال عوض، علي الدعم الذي يتم تقديمه لوزارة التضامن الاجتماعي فى مختلف الملفات التى يتم تنفيذها بالمحافظات.

وشهد الاجتماع استعراض الآليات المشتركة لدعم جهود الهلال الأحمر المصري وتذليل أي عقبات تواجهه للقيام بدوره فى تقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة فيما يخص المساعدات الإنسانية والإغاثية ، وبصفة خاصة توفير بعض المواقع بمحافظة شمال سيناء ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد كمقار للهلال الأحمر لتخزين المساعدات الإغاثية والإنسانية، وغيرها والتي تصل إلى مدينة العريش من المجتمع المدني المصري والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من المنظمات الدولية ومختلف دول العالم لدخولها فى القوافل المختلفة لأهالي القطاع .

كما تطرق الاجتماع إلي توفير البرامج التدريبية للعاملين بالهلال الأحمر المصري من مختلف محافظات الجمهورية فيما يخص الحزم التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأنشطة والفعاليات المختلفة للمتطوعين والعاملين في الهلال الأحمر المصري، خاصة بعد اعتماد مركز سقارة كمركز قومي معتمد للتدريب علي المستوي القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي واللغات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاستفادة من إمكانيات وأصول الوزارات المختلفة في دعم الهلال الأحمر للقيام بدوره علي الوجه الأمثل.

وتناول اللقاء، التعاون المشترك بين الوزارتين والاستعانة بالمتطوعين بالهلال الأحمر المصري والرائدات الاجتماعيات في تنفيذ بعض الحملات الخاصة بملفات عمل وزارة البيئة وخدمة حملات التوعية بالنظافة والحفاظ علي البيئة وصحة وسلامة المواطنين ودعم جهود الدولة في هذ الشأن.

وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري التنمية المحلية

