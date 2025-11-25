قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

فاز علي أحمد علي عبد العزيز، أستاذ بمركز بحوث الصحراء، بالجائزة الأولى عن فئة أعضاء هيئة التدريس والباحثين محليًا وعربيًا في النسخة الأولى من "مسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025". جاء فوزه تقديرًا لابتكاره في تطوير تركيبة معقدة من مركب عضوي معدني حيوي يُحقن لمعالجة الأراضي الرملية الجيرية المتدهورة بالملوحة والقلوية، مما يساهم في رفع خصوبتها وإعادتها إلى الخدمة كأراضٍ منتجة.

ويُذكر أن هذه التركيبة قد حصلت على براءة اختراع رقم 31154 لعام 2023 من أكاديمية البحث العلمي، وهي أحد المخرجات المهمة لمشروع "إيجيبت كلاي بايو" الذي يهدف إلى حقن التربة الرملية بالسلت والطين.

وتم تكريم الدكتور علي في المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وترأس المؤتمر الدكتور أحمد جبر، أمين عام رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي.

وتعد هذه المسابقة جزءًا من فعاليات المؤتمر العربي الحادي عشر للتقانات الحيوية، الذي استضافه المركز القومي للبحوث، ونظمته رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي، إحدى الروابط العلمية التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية. ويُعد هذا الحدث منصة علمية متخصصة تجمع الخبراء والباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لعرض أحدث التطورات والتحديات في مجالات الصحة والصيدلة والزراعة والبيئة والصناعة والمعلوماتية الحيوية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة، بالإضافة إلى دعم المبتكرين من طلاب المدارس والجامعات والباحثين ورواد الأعمال، وبناء قاعدة عربية قادرة على قيادة مستقبل اقتصاد التقانات الحيوية.

بحوث الصحراء جائزة علماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يفجّر مفاجأة مثيرة بشأن أزمة نهائي السلة أمام الأهلي

حلمي طولان

انطلاق المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك فى كأس العرب بمركز المنتخبات

مؤتمر الكاراتيه

مؤتمر صحفي عالمي قبل أيام من انطلاق بطولة العالم للكاراتيه

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد