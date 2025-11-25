أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

فاز علي أحمد علي عبد العزيز، أستاذ بمركز بحوث الصحراء، بالجائزة الأولى عن فئة أعضاء هيئة التدريس والباحثين محليًا وعربيًا في النسخة الأولى من "مسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025". جاء فوزه تقديرًا لابتكاره في تطوير تركيبة معقدة من مركب عضوي معدني حيوي يُحقن لمعالجة الأراضي الرملية الجيرية المتدهورة بالملوحة والقلوية، مما يساهم في رفع خصوبتها وإعادتها إلى الخدمة كأراضٍ منتجة.

ويُذكر أن هذه التركيبة قد حصلت على براءة اختراع رقم 31154 لعام 2023 من أكاديمية البحث العلمي، وهي أحد المخرجات المهمة لمشروع "إيجيبت كلاي بايو" الذي يهدف إلى حقن التربة الرملية بالسلت والطين.

وتم تكريم الدكتور علي في المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عبدالمجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وترأس المؤتمر الدكتور أحمد جبر، أمين عام رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي.

وتعد هذه المسابقة جزءًا من فعاليات المؤتمر العربي الحادي عشر للتقانات الحيوية، الذي استضافه المركز القومي للبحوث، ونظمته رابطة التقانات الحيوية بالوطن العربي، إحدى الروابط العلمية التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية. ويُعد هذا الحدث منصة علمية متخصصة تجمع الخبراء والباحثين من مختلف الدول العربية والأجنبية لعرض أحدث التطورات والتحديات في مجالات الصحة والصيدلة والزراعة والبيئة والصناعة والمعلوماتية الحيوية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في علوم الحياة، بالإضافة إلى دعم المبتكرين من طلاب المدارس والجامعات والباحثين ورواد الأعمال، وبناء قاعدة عربية قادرة على قيادة مستقبل اقتصاد التقانات الحيوية.