شريف عبدالمنعم: الفوز على شبيبة القبائل مفتاح عبور الجيش الملكي
«القصير» بأول اجتماع لحزب الجبهة بأمانة الجيزة: نشكر اللواء «الدالي».. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب
لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025
بمشاركة مرموش .. مانشستر سيتي يسقط أمام باير ليفركوزن بثنائية في دوري أبطال أوروبا
أمريكا تحاكم شابين خططا لغزو جزيرة هايتي واستعباد نسائها | تفاصيل
الكشف عن تفاصيل زفاف رونالدو وجورجينا .. متى وأين يتزوج الثنائي؟
انتهاء عصر التوكتوك.. بدء تسليم وتطبيق منظومة السيارات الحضارية الجديدة بفيصل والهرم
9 نجوم | الغيابات تضرب الزمالك أمام كايزر تشيفز
إعلامي: الأهلي يعرض على ديانج التجديد والخروج على سبيل الإعارة
بعد منتصف الليل.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية تغطي الطرق السريعة حتى القاهرة
طفل من ذوي الهمم يدهش لجنة تحكيم مسابقة الأزهر لحفظ القرآن.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

محاكمة شابين خططا لغزو جزيرة هايتي واستعباد نسائها
فرناس حفظي

وجّهت النيابة الفيدرالية في الولايات المتحدة اتهامات خطيرة لشابين من تكساس  تانر توماس (20 عاما) وجافين فايسنبرغ (21 عامًا)  بعد تخطيطهما، بحسب التحقيقات، لتنفيذ مخطط دموي يهدف إلى الاستيلاء على جزيرة غوناييف الهايتية، وقتل رجالها، وتحويل نسائها وأطفالها إلى عبيد جنسيين.

ووفق ملفّ الادعاء، بدأ المتهمان وضع خطتهما في أغسطس 2024، معتمدَين على تجنيد مشردين من شوارع واشنطن العاصمة لتشكيل ميليشيا تُبحر معهما إلى الجزيرة. ولم يكتفيا بذلك، بل عمدا إلى الانضمام للقوات الجوية الأمريكية وأكاديمية تكساس للإطفاء لاكتساب مهارات قتالية ولوجستية تساعدهما على تنفيذ الانقلاب المزعوم.

وتُظهر وثائق التحقيق أن توماس التحق بالقوات الجوية مطلع عام 2025 وانتقل إلى قاعدة أندروز قرب واشنطن لتسهيل عملية التجنيد، فيما سعى فايسنبرغ إلى تدريب بحري في تايلاند لتعلّم الإبحار، قبل أن يتراجع بسبب التكاليف. كما بحث المتهمان عن أسلحة وذخائر، وسجّلا في دورات لتعلّم اللغة الكريولية الهايتية، وأجريا عمليات رصد وجمع معلومات حول الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 87 ألف نسمة.

ويواجه الشابان عقوبات تصل إلى 30 عامًا في السجن في حال إدانتهما، بينما يؤكد محاموهما أنهما سيدفعان ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.

