أحمد موسى يصدم الإخوان بقرار أمريكي .. يسلّموا أنفسهم بالضربة القاضية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا أصدرت أمرًا تنفيذيًا من ترامب بتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي في مصر ولبنان والأردن، لافتًا إلى أن عناصر الجماعة مرعوبين منذ الأمس.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أمريكا بدأت خطوات حقيقية وفعالة في هذا الاتجاه حاليًا، حيث تحدّث عنه الرئيس ترامب في ولايته الأولى.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين ورئيس الاستخبارات سيرفعون تقريرًا خلال 30 يومًا لتنفيذ قرار تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه منذ العام 2013 أكد القضاء المصري أن الإخوان إرهابيون والأردن اتخذت قرارات ضد الجماعة منذ 4 شهور تقريبًا وتتواجد الجماعة في لبنان تحت مسمى الجماعة الإسلامية.

وواصل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إرهابيين كثيرين من الجماعة الإرهابية موجودون في أمريكا وحال صدور هذا القرار يمكن لواشنطن ملاحقتهم قضائيًا أو تطلب مصر تسليمهم لها.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر الإخوان يمتلكون أصولاً بمئات المليارات في الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في قصور وشركات وعقارات، لافتًا إلى أن قرار ترامب ضربة قوية للجماعة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن القرار الأمريكي قد يتبعه قرار مماثل في دول أوروبا حيث يتواجد الإخوان بكثافة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا لا سيما أن الأخيرة بها أكبر نشاط اقتصادي للجماعة وافتتحوا أول مركز إسلامي لهم بها، موضحا أن ماكرون بدأت إجراءات فعلية في هذا الإطار قبل شهر.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دولاً عربية تتعامل مع الإخوان بشكل طبيعي، ولكن بعد القرار الأمريكي سيكون هناك ضغوط على تلك الدول ولذا قد تلجأ لطرد الجماعة من أراضيها.

واختتم أن هذا القرار الأمريكي يتبعه مصادرة أموال وأصول الإخوان وغلق قنواتهم ولن يجدوا وجهة تستقبلهم ولذا قد يضطرون لتسليم أنفسهم، موضحًا أن أخطر العناصر الإرهابية على البشرية حتى أنها أخطر من داعش والقاعدة، حيث اعترف بن لادن في وثيقة نشرتها أمريكا بأنه كان ينتمي للإخوان.