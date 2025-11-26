أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة

ظهر النجم أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل كارثة طبيعية بطولة النجم محمد سلام وهو من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

وجاء ظهور النجم أحمد مكى ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميًا، بعد ما قدما سويًا عددًا كبيرًا من الأعمال.

وقدّم أحمد مكي في مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقة في العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذي يقدمه محمد سلام في المسلسل.

بينما دعم محمد سلام في الحلقة الثامنة من العمل الفنان محمد فراج وعماد رشاد.

مسلسل كارثة طبيعة من بطولة محمد سلام وكمال أبو رية وحمزة العيلي وجهاد حسام وتأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.