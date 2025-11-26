قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة

احمد مكى
احمد مكى
يمنى عبد الظاهر

ظهر النجم أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل كارثة طبيعية  بطولة النجم محمد سلام وهو من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

وجاء ظهور النجم أحمد مكى ليدعم محمد سلام فى البطولة الأولى له دراميًا، بعد ما قدما سويًا عددًا كبيرًا من الأعمال. 

وقدّم أحمد مكي في مسلسل كارثة طبيعية شخصيته الحقيقة في العمل، حيث ظهر بدور ممثل يحصل على فيلم من الشاب محمد شعبان وهو الدور الذي يقدمه محمد سلام في المسلسل.

بينما دعم محمد سلام في الحلقة الثامنة من العمل الفنان محمد فراج وعماد رشاد.

مسلسل كارثة طبيعة من بطولة محمد سلام وكمال أبو رية وحمزة العيلي وجهاد حسام وتأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

النجم أحمد مكي مسلسل كارثة طبيعية النجم محمد سلام أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

