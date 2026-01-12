حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي

دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ، إلى الإسراع في تحقيق توافق فلسطيني يضمن ترتيب البيت الداخلي، مؤكدا أن الحركة قدمت "مواقف إيجابية ومتقدمة" لتحقيق ذلك.



وقال قاسم ، في تصريحات صحفية، إن "اللحظة تفرض على قيادة السلطة الفلسطينية الاستجابة لحالة الإجماع الوطني وعدم التعويل على الانتظار"، مشيرًا إلى أن "الرهان على الاستفادة من الكارثة التي يعيشها قطاع غزة سيكون خطأً كبيرا".

وأضاف قاسم، أن حكومة اليمين الإسرائيلية "تستهدف كل المكونات الفلسطينية في مختلف الساحات"، وهو ما يتطلب بحسب قوله توحيد الموقف لمواجهة "مخاطر غير مسبوقة" تهدد القضية الفلسطينية.