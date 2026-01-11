وزير الخارجية الإسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب ويجب تسليم سلاح حماس

أكد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم الأحد، التزام بلاده بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على ضرورة أن تقوم حركة حماس بتسليم أسلحتها بالكامل.



جاء تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي في سياق متابعة إسرائيل لتطورات الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، حيث شدد على أن تنفيذ الخطة الأمريكية يمثل خطوة أساسية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.



وأشار الوزير إلى أن إسرائيل تتابع عن كثب موقف حماس والتزاماتها، مؤكداً أن أي تأخير أو عدم التزام سيكون له تداعيات مباشرة على العملية السياسية والأمنية في القطاع.