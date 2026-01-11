قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بقطاع غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
أ ش أ

استشهد فلسطينيان اثنان، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، ومخيم المغازي وسط القطاع.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الأحد/، عن مصادر طبية قولها - إن مواطنا استشهد برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون.


وأضافت المصادر، أن شهيدا ارتقى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال يوم أمس تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي.


وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 11 من أكتوبر الماضي، إلى 443 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1223.


وكانت قوات الاحتلال قد شنت، في وقت سابق من اليوم، غارات جوية، وقصفا مدفعيا وبحريا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.


وأفادت (وفا) بأن قصف الاحتلال المدفعي استهدف شرق حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، ترامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما قصف الطيران الحربي عدة مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، مع قصف جوي للمناطق الواقعة جنوب غرب مدينة رفح جنوبا.


وشن طيران الاحتلال غارات جوية وعمليات نسف مبانٍ شرق جباليا، وبيت لاهيا، تزامنا مع قصف مدفعي، كما أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية عددا من القذائف تجاه المناطق الساحلية شمال القطاع.


وفي الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال، صحفيين ومسعفي، عقب اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس، واعتقلت آخرين، أحدهما مصاب داخل حارة الياسمينة قرب المنزل المحاصر.


وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء صحفيين داخل حارة الياسمينة، أثناء تغطيتهم الصحفية لعملية الاقتحام المستمرة، التي تخللها إطلاق الرصاص الحي، ومحاصرة البلدة القديمة.


وأكد مدير الاغاثة الطبية في نابلس غسان حمدان، لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر نحو اثنين من المسعفين، دون أن يصيبا، واحتجزتهما داخل مسجد الساطون في البلدة القديمة، الذي شهد منذ فجر اليوم احتجاز لعشرات المصلين، قبل أن يتم سراحهم.


يذكر أن قوات خاصة اسرائيلية تسللت إلى حارة القريون داخل البلدة القديمة، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة من عدة محاور، متجهة إلى البلدة القديمة ومحيطها، وانتشرت في عدة حارات داخل البلدة، والسوق الشرقي، وسمع أصوات إطلاق للرصاص الحي.


وفي السياق ذاته، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بمدينة نابلس.


وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن شابين (18 عاما، و26 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال في الفخذ، والقدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.
 

استشهد فلسطينيان قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون بمدينة غزة مخيم المغازي وسط القطاع وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

