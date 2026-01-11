استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بقطاع غزة

استشهد فلسطينيان اثنان، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، ومخيم المغازي وسط القطاع.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الأحد/، عن مصادر طبية قولها - إن مواطنا استشهد برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون.



وأضافت المصادر، أن شهيدا ارتقى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال يوم أمس تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي.



وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 11 من أكتوبر الماضي، إلى 443 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1223.



وكانت قوات الاحتلال قد شنت، في وقت سابق من اليوم، غارات جوية، وقصفا مدفعيا وبحريا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت (وفا) بأن قصف الاحتلال المدفعي استهدف شرق حيي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة، ترامنا مع إطلاق نار من الآليات العسكرية، كما قصف الطيران الحربي عدة مناطق شرق مخيم البريج وسط القطاع، مع قصف جوي للمناطق الواقعة جنوب غرب مدينة رفح جنوبا.



وشن طيران الاحتلال غارات جوية وعمليات نسف مبانٍ شرق جباليا، وبيت لاهيا، تزامنا مع قصف مدفعي، كما أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية عددا من القذائف تجاه المناطق الساحلية شمال القطاع.



وفي الضفة الغربية، احتجزت قوات الاحتلال، صحفيين ومسعفي، عقب اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس، واعتقلت آخرين، أحدهما مصاب داخل حارة الياسمينة قرب المنزل المحاصر.



وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء صحفيين داخل حارة الياسمينة، أثناء تغطيتهم الصحفية لعملية الاقتحام المستمرة، التي تخللها إطلاق الرصاص الحي، ومحاصرة البلدة القديمة.



وأكد مدير الاغاثة الطبية في نابلس غسان حمدان، لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر نحو اثنين من المسعفين، دون أن يصيبا، واحتجزتهما داخل مسجد الساطون في البلدة القديمة، الذي شهد منذ فجر اليوم احتجاز لعشرات المصلين، قبل أن يتم سراحهم.



يذكر أن قوات خاصة اسرائيلية تسللت إلى حارة القريون داخل البلدة القديمة، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة من عدة محاور، متجهة إلى البلدة القديمة ومحيطها، وانتشرت في عدة حارات داخل البلدة، والسوق الشرقي، وسمع أصوات إطلاق للرصاص الحي.



وفي السياق ذاته، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بمدينة نابلس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن شابين (18 عاما، و26 عاما) أصيبا برصاص الاحتلال في الفخذ، والقدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

