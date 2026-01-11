إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، إن قوافل المساعدات الإنسانية المصرية استأنفت تحركاتها إلى قطاع غزة بعد توقف استمر يومين، نتيجة إغلاق معبري العوجة وكرم أبو سالم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن القافلة رقم 113 ضمن قوافل "زاد العزة" تحركت في السابعة والربع صباح اليوم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

وأضاف أن القافلة التي يشرف على تنسيق دخولها الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع نظيره الفلسطيني، تضم مئات الشاحنات المحملة بمساعدات غذائية وإغاثية متنوعة، وتشمل هذه المساعدات الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب ألبان الأطفال، فضلًا عن المستلزمات الإغاثية مثل البطاطين، والملابس الشتوية، والخيام، والأغطية، كما تحتوي القافلة على شحنات من المشتقات البترولية، من سولار وبنزين وغاز طبيعي، الضرورية لتشغيل المخابز والمولدات الكهربائية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الحيوية داخل غزة.

وأكد مراسل "إكسترا نيوز" استمرار جهود الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إرسال المساعدات من القاهرة إلى شمال سيناء، حيث يتولى الهلال الأحمر المصري إعادة ترتيبها وتكويدها قبل إدخالها إلى القطاع، مشيرا إلى أن التعنت الإسرائيلي ما زال قائمًا برفض دخول بعض أنواع المساعدات دون مبررات حقيقية، في الوقت الذي تواصل فيه اللجنة المصرية الدولية جهودها داخل غزة، خاصة بالمحافظة الوسطى، لسد العجز الناتج عن توقف عدد من المنظمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة تداعيات الظروف الجوية القاسية الأخيرة.





