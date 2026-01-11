دعم مصري مستمر.. تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية 113 إلى غزة

تواصل الدولة المصرية جهودها في دعم احتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم، بالرغم من التعنت الإسرائيلي المستمر، إلا أن القيادة السياسية لن تتهاون عن دعم أهل القطاع وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

تحرك القافلة 113

وأعلن مراسل قناة القاهرة الإخبارية عن تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم ١١٣ تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة.

دعم مصري كامل

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المكثفة التي بذلتها مصر على مدار العامين الماضيين من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإحباط مخططات التهجير.

تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب

كما شدد على أهمية الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوها إلى الطبيعة الانتقالية والمؤقتة لمكونات المرحلة الانتقالية التي أفرزها قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، بما في ذلك اللجنة الإدارية الفلسطينية، وقوة الاستقرار الدولية، مؤكداً الحرص على دعم جهود السلطة الفلسطينية لاستكمال برنامجها الإصلاحي، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها ومسئولياتها في كلٍ من قطاع غزة والضفة الغربية.