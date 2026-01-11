قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
أخبار البلد

قافلة «زاد العزة» الـ113 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من ميناء رفح

أ ش أ

استأنفت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية ضمن قافلة (زاد العزة من مصر إلى غزة) الـ113 اليوم /الأحد/ الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من البوابة الفرعية لميناء رفح البري، بعد توقف يومي /الجمعة والسبت/ وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.


وصرح مصدر مسئول في ميناء رفح البري اليوم بأن القافلة تتضمن آلاف الاطنان من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية والمواد البترولية سواء (السولار والغاز الطبيعي والبنزين) بالاضافة إلى المستلزمات الاغاثية كالملابس الشتوية والأغطية والخيام.


يتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023..ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لادخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.


كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.


وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.


وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.
 

شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة البوابة الفرعية لميناء رفح البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

